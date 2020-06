Giornalismo investigativo, ecco i finalisti della nona edizione del Premio Morrione

ROMA -Sono stati presentati i finalisti della nona edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo ed è stata premiata l’opera vincitrice del bando speciale coronavirus. Entrambe le iniziative sono promosse dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai.

I FINALISTI DEL PREMIO MORRIONE 2020

Il Premio è riservato agli under 30 ed è dedicato alla memoria e all’impegno civile e professionale di Roberto Morrione, giornalista Rai, fondatore di Rainews24 e di Liberainformazione.

Tra i 46 progetti di inchiesta candidati la giuria, presieduta da Giuseppe Giulietti, ne ha scelti quattro di quattro team di giornalisti selezionati tra gli 85 partecipanti under30. Arrivano in finale:

Pietro Adami e Cristiana Mastronicola (categoria video)

e (categoria video) Martina Ferlisi, Sarika Strobbe, Amarilli Varesio (categoria video)

(categoria video) Federico Marconi e Giorgio Saracino (categoria video)

(categoria video) Gabriele Cruciata e Arianna Poletti (categoria sperimentale)

I video di presentazione sono nel canale youtube del Premio Morrione.

Da oggi inizia ufficialmente la fase di produzione delle inchieste, della durata di quattro/cinque mesi, durante la quale gli autori verranno affiancati da un pool di tutor di grande esperienza che si sono messi a disposizione dell’iniziativa. I tutor giornalistici di questa edizione saranno Lorenzo Di Pietro, Dina Lauricella, Giorgio Mottola, Luca Rosini. Ogni anno il tutoraggio tecnico video audio è affidato a Francesco Cavalli, tutoraggio digitale è di Stefano Lamorgese, mentre quello musicale è a cura di Pietro Ferri. L’avvocato Giulio Vasaturo garantisce una specifica consulenza legale. A ciascun progetto finalista viene assegnato un contributo iniziale in denaro di 4.000 euro da impiegare nello sviluppo e nella produzione dell’inchiesta. Le quattro inchieste conorrono inoltre ad un premio finale del valore di 2.000 euro per ciascuna categoria. Le inchieste vincitrici verranno diffuse da Rainews24.

L’associazione Amici di Roberto Morrione sta lavorando all’organizzazione delle giornate di premiazione che si svolgeranno a Torino a fine ottobre.

OPERA GIORNALISTICA VINCITRICE DEL BANDO SPECIALE CORONAVIRUS

Il video Buonanotte di Ioana Beatrice Ambrosio ha vinto il premio in denaro di 2mila euro del bando speciale coronavirus, concorso riservato agli under40 e lanciato dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai durante l’emergenza covid-19. La motivazione della giuria è stata la seguente: “Per aver saputo raccontare, con semplicità e poesia, un frammento di vita quotidiana durante la pandemia che ha colpito il nostro paese. Ioanna Beatrice Ambrosio, artista di strada e filmaker, si è trovata a vivere con i suoi due fedeli amici a quattro zampe in una Milano vuota, impaurita e spettrale. Le immagini scandagliano i rari passanti, le file ai supermercati, il silenzio di una metropolitana che sembra abbandonata.La fatica di vivere alla giornata, la divisione del cibo con i suoi cani sono raffigurate con tranquillità, come in un diario personale. Le parole sono didascalie di una storia di solitudine ma con lo sguardo attento e rivolto comunque al futuro.”



IL NETWORK DEL PREMIO ROBERTO MORRIONE PER IL GIORNALISMO INVESTIGATIVO

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai.

Con il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, Compagnia San Paolo, della Fondazione Circolo dei lettori, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell’UsigRai, di IND, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dell’Associazione della Stampa Subalpina.

Sono media partner Rainews24, Rai Italia, Rai Radio1, Rai Radio3, TGR, Riforma.it, Agenzia Dire, Fanpage.it, Liberainformazione. Radio Beckwith, Impakter Italia.

Il Premio è realizzato in collaborazione con Rai Teche, Report, Articolo21, Eurovisioni, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, I Siciliani, Libera associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, Osservatorio di Pavia, Premio Città di Sasso Marconi, Scuola di giornalismo Lelio Basso, UCSI.

LA GIURIA DEL PREMIO ROBERTO MORRIONE

La Giuria del premio è presieduta da Giuseppe Giulietti e composta da Luca Ajroldi, Paolo Aleotti, Piero Badaloni, Laura Silvia Battaglia, Giuliano Berretta, Giulia Bosetti, Valerio Cataldi, Francesco Cavalli, Chiara Cazzaniga, Giovanni Celsi, Enzo Chiarullo, Giovanni De Luca, Amalia De Simone, Antonio Di Bella, Alessandro di Nunzio, Mara Filippi Morrione, Lorenzo Frigerio, Alessandro Gaeta, Diego Gandolfo, Gian Mario Gillio, Giuseppe Giulietti, Antonella Graziani, Karina Guarino Laterza, Celia Guimaraes, Udo Gümpel, Stefano Lamorgese, Francesco Laurenti, Elisa Marincola, Flaviano Masella, Anna Migotto, Fausto Pellegrini, Raffaella Pusceddu, Alessandro Rocca, Federico Ruffo, Sandro Ruotolo, Mario Sanna, Giorgio Santelli, Pietro Suber, Giovanni Tizian, Maurizio Torrealta.