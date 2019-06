VIDEO | Gravidanza veggy? È possibile con surplus di B12 e zinco

ROMA – I vegetariani in Italia rappresentano “soltanto l’8% circa della popolazione” ed essere vegetariane o vegane in gravidanza “non provoca particolari problemi”. Lo dice Anna Maria Marconi, professoressa ordinaria di Ostetricia e Ginecologia all’Università di Milano, intervistata sul tema dall’agenzia di stampa Dire. Per alcuni macronutrienti, però, “è necessario l’utilizzo di integratori” come “la vitamina B12, che sta solo all’interno di alimenti di tipo animale”. O ancora, sono da tenere a mente possibili “carenze di zinco, calcio, vitamina D, ferro e acido folico“.

Mai affrontare la gravidanza senza un nutrizionista

Inoltre, “per le donne vegetariane o vegane è probabile che sia necessario un supplemento di Dha, Omega3, perchè- spiega la ginecologa- le uniche fonti alimentari vegetali di Omega3 sono le alghe e non siamo pesci”, scherza la dottoressa. La nutrizione alternativa, quindi, “deve essere frutto di un’accurata collaborazione da parte del soggetto con un nutrizionista, per assicurare la realizzazione di tutte le richieste di macronutrienti, micronutrienti e calorici”, sottolinea. Le proteine vegetali, infatti, “vanno benissimo ma devono essere attentamente valutate perchè non tutte hanno la stessa assorbibilità rispetto a quelle animali”. Perciò la dieta va calibrata “in base al soggetto e alle sue preferenze”.