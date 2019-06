Di Maio arriva a Bologna, i riders si preparano: “Lo fischieremo”

BOLOGNA – “Il tempo delle promesse e delle parole è finito”. E’ la premessa con cui i ciclofattorini di Bologna organizzano una contestazione per sabato 29, alle 9.30 in piazza della Costituzione; giorno e luogo non sono scelti a casa: quel sabato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sarà a Bologna in occasione dell’assemblea regionale del Movimento 5 stelle. Occasione ghiotta per i riders stufi degli annunci del capo politico del M5s. “I teatrini della campagna elettorale sono finiti, le chiacchiere stanno a zero e ognuno raccoglie ciò che ha seminato”, scrive Riders Union di Bologna nell’evento su facebook con cui invita la cittadinanza a partecipare alla protesta.

A Bologna investito portapizze, i rider in piazza per protestare