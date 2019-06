VIDEO | Ambiente, Thiaw (Onu): “Una grande muraglia salverà l’Africa”

ROMA – “Mio padre fu portato via di notte” racconta Ibrahim Thiaw, sulla cinquantina, distinto in caftano azzurro: “A Niakwar, lungo il fiume Senegal, nel tratto della Mauritania che segna il confine, i militari arrivarono a bordo dei pick-up”. Thiaw è l’uomo sul quale le Nazioni Unite, a partire da un trattato che mette insieme 196 Paesi, hanno deciso di puntare per fermare l’avanzata del deserto. I ricordi personali, nel colloquio con l’agenzia ‘Dire’, aiutano a capire come e perché adesso serva un impegno nuovo. “Era il 1989” riprende Thiaw: “Dopo gli scontri tra le comunità fulani e wolof innescati dalla siccità il regime mauritano decise di deportare in Mali e in Senegal 60mila persone, sostenendo che per loro non ci fosse più posto”.

Il padre di Thiaw era tra quelle: morì in un campo profughi. E ancora oggi nei tribunali mauritani continuano ad arrivare, da parte di chi spera di tornare, richieste di risarcimento e petizioni per l’assegnazione di terreni lungo il fiume. Una storia come tante nel Sahel, sottolinea il signore in caftano, da alcuni mesi segretario esecutivo della Convenzione Onu contro la desertificazione (Unccd).

“Crescita demografica, riduzione delle piogge e competizione per terre, pascoli e fonti d’acqua – sottolinea Thiaw – stanno moltiplicando i fronti di conflitto dalla Nigeria al Mali e fino al Burkina Faso”. Allevatori contro contadini, pastori contro agricoltori, in competizione tra loro per sopravvivere. “I conflitti per la terra uccidono più di Boko Haram” dice il segretario della Convenzione introducendo il tema dei gruppi armati, di matrice islamista o meno, e chiarendo che il fattore etnico-religioso ha un rilievo marginale. “Fanno adepti solo perché tanti giovani non hanno speranza e allora, per cento o 200 dollari, una somma enorme per loro, possono essere disposti a uccidere“.