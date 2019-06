VIDEO | Pakistan, il paese delle spose forzate in nome di Allah

E’ Juliette Rierink, rappresentante di Ghrd, a spiegare i punti cruciali del lavoro sul campo e a individuare le linee d’azione per invertire la rotta: “Una legge contro le conversioni forzate, un meccanismo che revisioni le condotte della polizia, l’abrogazione della legge sulla blasfemia che in Pakistan istituzionalizza, di fatto, la discriminazione sulle minoranze religiose per cui chiunque, con atto scritto o parlato, insulti Maometto, è punibile con la pena di morte”. E’ il caso di “Asia Bibi, condannata a morte nel 2010, che ha trascorso nove anni in isolamento e che è stata rilasciata nel 2018 per mancanza di prove”. Storie che l’avvocato Sasuie Abbas Leghari, intervenuta alla conferenza stampa per l’Organizzazione Internazionale delle Donne, conosce da vicino e per le quali porta avanti vere e proprie battaglie legali, contro la polizia che “rifiuta di registrare la denuncia, falsifica informazioni e documenti”. Ed è per questo che lancia un “appello alla comunità internazionale. E’ ora che faccia pressioni sul governo pakistano”. E’ questo il motivo che vede il Centro Lirec in azione sul campo delle discriminazioni anche fuori dai confini nazionali: “Dopo la Cina e la Russia- ha spiegato la direttrice, Raffaella Di Marzio- ora ci occupiamo del Pakistan perché sono queste le ragioni per le quali queste persone scappano, chiedono asilo politico e diventano rifugiati in Europa. Le linee guida emanate nel 2013 che il centro Lirec chiede di implementare sollecitano l’Europa e anche l’Italia ad impegnarsi per combattere queste violazioni dei diritti umani”.