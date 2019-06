Violenza donne, il 20 giugno alla Dire la tavola rotonda con Sandra Zampa

ROMA – Per la sua complessità e gravità il fenomeno della violenza di genere si deve imporre all’attenzione dell’opinione pubblica e a quella delle istituzioni come una priorità. Nessun paese che voglia definirsi civile può tollerare che le donne possano essere picchiate, minacciate, private della libertà e della sicurezza fisica e psicologica fino alla perdita della vita. DireDonne intende contribuire a questa battaglia di civiltà, anche culturale, dedicando un secondo approfondimento al fenomeno- che in Italia continua a registrare preoccupanti numeri- con l’obiettivo di valutare quali azioni e provvedimenti possano rivelarsi più efficaci per contrastare la violenza contro le donne e promuovere una cultura del rispetto delle diversità di genere nella società. L’approfondimento cui prenderanno parte la presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio, Valeria Valente; la vicepresidente di Pangea, Simona Lanzoni e Concetta Gentili, avvocato che guida il team delle avvocate civiliste di D.i.Re-Donne in rete e la giornalista Sandra Zampa, si terrà domani, 20 giugno alle 11.30 presso la redazione dell’agenzia di stampa Dire. L’incontro potrà essere seguito in diretta FB e successivamente sul sito dell’Agenzia Dire.