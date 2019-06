Lettera di Conte all’Unione europea: “Sarà un messaggio politico”

NAPOLI – La lettera di Giuseppe Conte all’Unione europea conterrà “un messaggio politico”. Lo ha spiegato il premier parlando con i giornalisti a margine di un incontro con i cittadini di Napoli est.

“La parte tecnica – ha aggiunto Conte – è affidata al ministro Tria mentre il messaggio politico riguarda il fatto che siamo all’avvio di una nuova legislatura europea e questo governo vuole dare un contributo. Noi – ha aggiunto il premier – siamo in Europa ma riteniamo che in alcune declinazioni e iniziative assunte si sia perso di vista l’obiettivo della crescita, non solo economica ma nel segno dello sviluppo sostenibile. Per questo vogliamo dare un contributo per garantire ai popoli europei prospettive di crescita. Altrimenti – ha concluso – l’Europa sarà sempre vista con maggiore disaffezione”.