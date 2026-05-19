VIDEO| Flotilla, tra gli italiani fermati anche il deputato del M5S Dario Carotenuto: “La nostra una missione umanitaria”

ROMA – C’è anche il deputato del M5S Dario Carotenuto tra gli italiani fermati da Israele in acque internazionali durante l’operazione contro le imbarcazioni di Global Sumud Flotilla. In un video su Instagram, l’uomo spiega: “Se stai guardando questo video è perché le forze militari israeliane ci hanno rapito in acque internazionali. La nostra era una missione umanitaria, voleva interrompere questo blocco illegale per cercare di portare a Gaza aiuti e parole di solidarietà“.

“Non ci siamo riusciti, ma allora è ancora più importante che questo messaggio di pace arrivi a tutti e che il mondo sia informato di quello che succede in Palestina“, ha aggiunto sottolineando l’importanza di fermare “la guerra, i massacri, il genocidio”.

CONTE: PERSI CONTATTI CON CAROTENUTO, GOVERNO REAGISCA

Sempre sui social, il leader del M5S, Giuseppe Conte, riferendosi a Carotenuto ha scritto: “L’esercito israeliano è tornato ad attaccare la Flotilla: sono ore che abbiamo perso i contatti con il nostro deputato Dario Carotenuto mentre l’organizzazione della missione conferma che è stato prelevato dai militari di Israele assieme ad altri nostri connazionali. Addirittura hanno sparato, anche se sembrerebbe con proiettili non letali, contro equipaggi inoffensivi con le mani alzate. È gravissimo, è un sequestro a mano armata, è illegale e intollerabile. Il governo deve reagire con fermezza, pretendendo l’immediata liberazione degli italiani”.

M5S: ISRAELE LIBERI SUBITO CAROTENUTO E ATTIVISTI, GOVERNO INTERVENGA

“Il governo israeliano ha compiuto l’ennesima e grave violazione del diritto internazionale facendo un abbordaggio armato su imbarcazioni che portavano aiuti umanitari per il popolo palestinese. Tra gli italiani fermati c’è anche il nostro deputato Dario Carotenuto e altri nostri connazionali. Chiediamo l’immediata liberazione di tutti coloro che sono stati rapiti da Israele e che il governo Meloni condanni gravemente questo atto di vera e propria pirateria. Non si può più permettere che Israele goda di totale impunità per le sue azioni; né trincerarsi dietro un silenzio, come quello di Giorgia Meloni, che sa ogni giorno di più di complicità”. Così in una nota i capigruppo M5S di Camera e Senato Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini.