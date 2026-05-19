VIDEO| Putin a Pechino in visita ufficiale. In agenda l’incontro con Xi Jinping. Il Cremlino: “Discuteranno di questioni internazionali”

ROMA – Il presidente Vladimir Putin è arrivato a Pechino per la visita istituzionale di due giorni in Cina. Per l’autocrate russo si prospetta un’agenda fitta di appuntamenti che avranno come momento clou l’incontro con Xi Jinping, a quasi una settimana da quello che il presidente cinese ha avuto con Donald Trump.

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I due leader, come scrive il Cremlino, “discuteranno di questioni bilaterali attuali, delle modalità per rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese, e si scambieranno opinioni su questioni internazionali e regionali chiave”.

“La visita del presidente russo – si legge ancora nella nota pubblicata dal Cremlino – è stata programmata in concomitanza con il 25esimo anniversario del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole, che costituisce la base delle relazioni tra gli Stati”.

VLADIMIR PUTIN PRESIDENTE RUSSIA CHINA WANG YI MINISTRO ESTERI VLADIMIR PUTIN PRESIDENTE RUSSIA CHINA WANG YI MINISTRO ESTERI

“Al termine dei colloqui- scrive ancora il Cremlino- i leader firmeranno una dichiarazione congiunta, unitamente a una serie di accordi bilaterali intergovernativi, interministeriali e di altro tipo”.

“Il programma della visita prevede anche un incontro con il Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese, Li Qiang, per discutere le prospettive di cooperazione commerciale ed economica”, conclude la nota. Prima della visita, Putin ha rilasciato un videomessaggio alla popolazione in cui si è detto lieto di visitare nuovamente la Cina su invito del presidente Xi Jinping. “Putin- scrive Chinanews- ha affermato che Russia e Cina guardano con grande fiducia al futuro e collaboreranno per sviluppare attivamente i legami in ambito politico, economico e in altri settori, ampliare gli scambi culturali e incoraggiare gli scambi tra i popoli”.

Il presidente, inoltre, “ha affermato che la stretta cooperazione strategica tra Russia e Cina svolge un importante ruolo stabilizzante sulla scena internazionale. Inoltre, l’amicizia tra Russia e Cina non è diretta contro terzi, ma mira piuttosto alla pace e alla prosperità comune”.

L’ARRIVO IN AEROPORTO DI PUTIN

Al suo arrivo all’aeroporto di Pechino, Putin è stato accolto in maniera festosa come mostrano le immagini condivise dal ministero degli Affari Esteri russo.

🇷🇺🇨🇳 On May 19, President #Putin arrived in Beijing for an official visit to China at the invitation of President Xi Jinping.



The visit marks the 25th anniversary of the landmark Russia-China Treaty of Good-Neighbourliness, Friendship & Cooperation.#RussiaChina pic.twitter.com/gsyApeuvu8 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 19, 2026

Il ministero della Difesa, intanto, ha annunciato esercitazioni nucleari: “Dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze armate della Federazione Russa stanno conducendo un’esercitazione sulla preparazione e sull’impiego delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione“.