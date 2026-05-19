VIDEO| Brasile, Ancelotti legge i nomi dei convocati ai Mondiali: c’è anche Neymar Jr. che scoppia in lacrime

ROMA – Un’emozione incontenibile e le lacrime di gioia. Così Neymar Jr. ha reagito sentendo il proprio nome nella lista dei convocati per il Brasile ai Mondiali 2026, in partenza l’11 giugno in Messico, Canada e Stati Uniti. L’allenatore della Seleção ha condiviso la lista in diretta televisiva. E proprio davanti lo schermo, Neymar ha atteso di sapere se anche lui fosse nella rosa dei convocati. Il campione ha condiviso un video del momento sul suo canale YouTube – uno spezzone su Instagram – scrivendo: “Vieni con me a scoprire cosa succede dietro le quinte del giorno della convocazione”.

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In una stanza gremita di amici, il calciatore ha ascoltato Ancelotti leggere la lista. La reazione è di festa: un urlo di gioia segue la pronuncia del nome Neymar Jr. Il 34enne, invece, stretto nell’abbraccio della compagna Bruna Biancardi, è scoppiato in un pianto.

IL VIDEO COMPLETO

I 26 CONVOCATI DEL BRASILE

Ecco tutti i 26 convocati del Brasile: “Non sono solo 26 nomi. Sono 26 cuori che hanno sognato questo momento”, si legge sul profilo X della squadra.