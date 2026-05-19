martedì 19 Maggio 2026

VIDEO| Brasile, Ancelotti legge i nomi dei convocati ai Mondiali: c’è anche Neymar Jr. che scoppia in lacrime

L'allenatore della Seleção ha condiviso la lista in diretta televisiva

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 19-5-2026 ore 21:54Ultimo aggiornamento: 19-5-2026 ore 21:54

ROMA – Un’emozione incontenibile e le lacrime di gioia. Così Neymar Jr. ha reagito sentendo il proprio nome nella lista dei convocati per il Brasile ai Mondiali 2026, in partenza l’11 giugno in Messico, Canada e Stati Uniti. L’allenatore della Seleção ha condiviso la lista in diretta televisiva. E proprio davanti lo schermo, Neymar ha atteso di sapere se anche lui fosse nella rosa dei convocati. Il campione ha condiviso un video del momento sul suo canale YouTube – uno spezzone su Instagram – scrivendo: “Vieni con me a scoprire cosa succede dietro le quinte del giorno della convocazione”.

LEGGI ANCHE: I biglietti per la finale dei Mondiali costano fino a 2,3 milioni di dollari l’uno, sul sito della Fifa
LEGGI ANCHE: Madonna, Shakira e Bts allo show dell’Halftime alla finale dei Mondiali. L’annuncio di Chris Martin
LEGGI ANCHE: Italia ai Mondiali, i ministri Giorgetti e Abodi frenano: “Ci si qualifica sul campo”

In una stanza gremita di amici, il calciatore ha ascoltato Ancelotti leggere la lista. La reazione è di festa: un urlo di gioia segue la pronuncia del nome Neymar Jr. Il 34enne, invece, stretto nell’abbraccio della compagna Bruna Biancardi, è scoppiato in un pianto.

IL VIDEO COMPLETO

I 26 CONVOCATI DEL BRASILE

Ecco tutti i 26 convocati del Brasile: “Non sono solo 26 nomi. Sono 26 cuori che hanno sognato questo momento”, si legge sul profilo X della squadra.

Leggi anche

Sinner a pochi giorni dall’esordio nel Roland Garros: “Ho 24 anni, non sono ancora al 100% del mio potenziale”

di Adriano Gasperetti

Alcaraz, l’infortunio è un calvario: salta sia il Roland Garros che Wimbledon

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»