VIDEO| Trump e l’accordo con l’Iran: “Hanno un periodo di tempo limitato”

ROMA – Il presidente Donald Trump ha dichiarato che l’Iran ha “un periodo di tempo limitato” per raggiungere un accordo ed evitare nuovi attacchi da parte degli Usa. Lo ha detto parlando con i giornalisti dopo aver dato loro uno sguardo ai lavori di costruzione della sala da ballo della Casa Bianca.

“Beh, voglio dire, dico due o tre giorni, forse venerdì, sabato, domenica, qualcosa, forse all’inizio della prossima settimana, un periodo di tempo limitato, perché non possiamo permettere loro di avere una nuova arma nucleare“, ha detto Trump.

.@POTUS says he's giving Iran "a limited period of time" to make a deal "because we can't let them have a nuclear weapon."



"There's no question in my mind that they'd use it, there's no question—and I deal with these people. They're extremely radicalized." pic.twitter.com/iwKlD757l6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 19, 2026

Con un post su Truth, il presidente ha annunciato nella serata di lunedì di aver sospeso gli attacchi contro l’Iran. Una decisione arrivata “a un’ora” dall’ordine ufficiale, come spiegato oggi alla stampa. Poi la richiesta degli alleati nella regione – inoltrata dai leader degli Emirati Arabi Uniti, dell’Arabia Saudita e del Qatar – ha annullato l’operazione. “Eravamo tutti pronti a partire”, ha spiegato.

REPORTER: "How close were you to striking Iran?" @POTUS: "I was an hour away. We were all set to go… it would have been happening right now." pic.twitter.com/JdtA8Ums03 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 19, 2026

Il tycoon ha, inoltre, auspicato che le ostilità si fermino definitivamente: “Spero che non dovremo fare la guerra, ma potremmo dovergli dare un altro grande colpo… Non sono ancora sicuro. Lo saprete molto presto”. Cosa certa è che “Stiamo lavorando tutti insieme”, ha proseguito Trump.

.@POTUS on Iran: "I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit… I'm not sure yet. You'll know very soon." pic.twitter.com/flrdqFP2ly — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 19, 2026

Infine, la guerra in Iran per Trump è una missione alla quale non può sottrarsi: “Guardate, tutti mi dicono che è impopolare, ma io penso che sia molto popolare quando si sente che ha a che fare con le armi nucleari, armi che potrebbero distruggere Los Angeles, potrebbero distruggere grandi città molto rapidamente“. E ha concluso: “Che sia popolare o non popolare, devo farlo perché non permetterò che il mondo venga distrutto sotto il mio mandato. Non accadrà”.

.@POTUS on Iran: "Whether it's popular or not popular, I have to do it — because I'm not going to let the world be blown up on my watch. It's not going to happen." pic.twitter.com/zL4eSIndsY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 19, 2026

VANCE: “RITENIAMO DI AVER FATTO MOLTI PROGRESSI”

“Riteniamo di aver fatto molti progressi. Pensiamo che gli iraniani vogliano raggiungere un accordo”, ha commentato JD Vance in un briefing con i giornalisti alla Casa Bianca. L’obiettivo è uno solo: “Vogliamo mantenere basso il numero di paesi in possesso di armi nucleari, ed è per questo che l’Iran non può avere armi nucleari”. Il vicepresidente ha, poi, sottolineato: “È questo che stiamo cercando di ottenere nei negoziati”.



