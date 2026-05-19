Uk, soldatessa 24enne cade da cavallo e muore davanti re Carlo. Il sovrano “scioccato e rattristato”

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ROMA – Una manifestazione annuale nel Regno Unito si è trasformata in tragedia per una soldatessa di soli 24 anni. È morta dopo una caduta da cavallo Ciara Sullivan, caporale bombardiere della King’s Troop Royal Horse Artillery a cui si era unita nel 2021.

La ragazza, lo scorso 15 maggio, stava partecipando al Royal Windsor Horse Show – che ogni anno si svolge nei giardini del Castello di Windsor – quando è avvenuto l’incidente fatale. Per lei non c’è stato nulla da fare. Il ministero della Difesa “con profondo dolore” conferma oggi l’identità della ragazza. Al Royal Windsor Horse Show era presente re Carlo che si è detto “scioccato e rattristato” per quanto avvenuto. Secondo quanto scrive Bbc News, si sarebbe messo in contatto con la famiglia della giovane per esprimere le sue personali condoglianze

Lance Bombardier Sullivan era nata il 9 dicembre 2001. Si era arruolata nell’esercito nel novembre 2020, frequentando il centro di addestramento di Pirbright, prima di entrare a far parte della King’s Troop Royal Horse Artillery – l’unità cerimoniale dell’esercito britannico- nel giugno 2021. Amava i cavalli e, sin dal suo ingresso nella divisione era stata coinvolta nelle operazioni cerimoniali, partecipando a numerose salve di cannone reali a Hyde Park e Green Park.

Era presente sia all’Operazione Bridge, per i funerali di stato di Sua Maestà la Regina Elisabetta II nel 2022, sia all’Operazione Golden Orb per l’incoronazione di Sua Maestà il Re e la Regina nel 2023. Si era recentemente qualificata come istruttrice di equitazione reggimentale avanzata e si dedicava con particolare piacere all’addestramento dei cavalli da lavoro militari e allo sviluppo dei giovani cavalli, mettendo a frutto le sue competenze equestri.

“Oltre al suo talento equestre, era una soldatessa dalle molteplici qualità– ha detto il suo comandante-. Un’abile calciatrice, una presenza assidua in palestra dove si spronava da sola e, con discrezione, incoraggiava anche gli altri, e una persona che sapeva celebrare anche le più piccole vittorie quotidiane di coloro con cui serviva”. Per il ministro della Difesa John Healey “Ciara Sullivan era una giovane soldatessa brillante che ha servito la nostra nazione con dedizione. Siamo tutti profondamente scioccati e rattristati dalla sua morte. In questo momento devastante, il mio pensiero va alla famiglia, ai cari e ai colleghi di Ciara”.