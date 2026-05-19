VIDEO | Odio razziale, esaltazione del fascismo: 13 minori denunciati a Siena

di Diego Giorgi e Redazione

FIRENZE – Dodici ragazzi e una ragazza, tutti minorenni, residenti in provincia di Siena, uniti dalla passione per le armi, l’odio razziale, idee fasciste e omofobe. E per non farsi mancare nulla, anche dalla condivisione di filmati e immagini pedopornografiche che si scambiavano in chat e social. Sono 13 gli indagati nell’operazione Format 18, messa a segno dalla Digos di Siena, sotto la supervisione del Tribunale dei minori di Firenze.

IL FILO ROSSO: DALLA SPARATORIA DI SAN DIEGO PER ODIO RAZZIALE ALLE INDAGINI ‘NOSTRANE’

Nel loro mondo virtuale erano all’ordine del giorno la simbologia nazista e l’esaltazione della razza bianca. Ma anche l’incoraggiamento ad azioni violente contro migranti, musulmani, omosessuali e, in generale, la comunità Lgbtq+. Il tutto avveniva via chat. Nel day after alla sparatoria compiuta da due minorenni alla Moschea di San Diego, in California, per odio razziale, risuona ancora più inquietante il quadro emerso dalle indagini compiute “sotto casa”. I ‘ragazzini’, tutti minorenni, devono infatti rispondere di un lungo elenco di reati per cui sono stati denunciati: propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico; apologia del movimento fascista e nazista; detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

Il quadro accusatorio è completato dalla detenzione illegale di armi. Reato che, lo scorso luglio, ha avviato le indagini dopo che, “nelle abitazioni di due dei denunciati gli investigatori, al termine di una perquisizione, hanno trovato e sequestrato un fucile e le relative munizioni”, si spiega. Da qui è scattato l’esame sui supporti elettronici dei due che “ha evidenziato uno stretto legame con gli altri 11 giovani denunciati, tutti collegati in una fitta rete di gruppi virtuali presenti nei più comuni social network in cui era prevalente la condivisione di contenuti di stampo suprematista, nazionalsocialista, negazionista, inneggianti all’odio e alla violenza contro le persone straniere e gli immigrati, con l’incitamento all’uso di armi e di esplosivi artigianali”.

NEI CELLILARI: LA CHAT DEL PARTITO REPUBBLICANO FASCISTA, I FILMATI CON AGGRESSIONI A MIGRANTI E CONTENUTI PEDOPORNOGRAFICI

Gli investigatori, inoltre, hanno scoperto diverse chat di gruppo, tra cui una chiamata ‘Partito repubblicano fascista’, dove i giovani, “oltre all’interesse per le armi, esaltavano figure come Mussolini, Hitler e disprezzavano gli immigrati”. Sempre sui dispositivi elettronici “è emersa anche la presenza di numerosi filmati e foto dal contenuto pedopornografico, oltre ad altri video di aggressioni e violenze nei confronti di persone straniere che i giovani, nonostante non avessero partecipato, condividevano in chat”.



