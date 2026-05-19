I giovani di Generazione Partecipazione al Senato: “Servono casa e lavoro, certezze e dignità”

ROMA – “Noi di Gen P crediamo che, in un’ottica di sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale, si riparta dalle necessità più pressanti che le fasce giovani della popolazione esprimono: un accesso alla casa e all’autonomia personale tramite un impiego dignitoso che non sia totalizzante né opprimente, un orizzonte internazionale aperto a riflessioni, scambi e a una cooperazione che preveda parità, consapevolezza e aiuto reciproco. Il tutto mettendo al centro ancora una volta e per sempre i diritti umani e la necessità di portare avanti una transizione ecologica giusta”. Lo chiedono con forza i giovani di Generazione Partecipazione (Gen P), il progetto promossa dalla Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana (Focsiv), co-finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Transizione energetica nell’ambito del processo di attuazione della Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile. A parlare con l’agenzia Dire è Alessandra Innocenti, una delle partecipanti alla Riunione plenaria dell’Intergruppo sui diritti fondamentali della persona dal titolo ‘Per un mondo che vorrei’, che si è tenuta nella Sala Koch del Senato nei giorni scorsi. All’appuntamento, che cade mensilmente su iniziativa della senatrice Mariolina Castellone attorno a tematiche specifiche, è stata invitata tra le altre una delegazione del gruppo Gen P.

“Si tratta di una proposta di partecipazione democratica che, da testimone, è stata accolta molto favorevolmente dalla cittadinanza” assicura Innocenti, che evidenzia: “Già il titolo di questa riunione ci parla di idee che vorrebbero divenire corpo e inserirsi nelle maglie strette di una società che offre solo risposte parziali a quella che definirei una progressiva ‘crisi della cittadinanza giovanile'”. Nel corso della seduta, “sono stati presi in considerazione vari aspetti di quella che è, purtroppo, una precarietà giovanile strutturale: si è parlato di potenziare le scuole, di dare opportunità ai ragazzi di restare sul territorio, di non dover emigrare all’estero e poter, invece, restare nelle proprie regioni, specialmente al Sud“.

Nel corso del dibattito, come riferisce ancora l’esponente di Gen P, “È emerso come il lavoro in Italia sia caratterizzato da una mancanza di certezze, di riferimenti e di aiuto all’inserimento e al mettere a frutto le proprie competenze. Si tratta oggettivamente di una problematica collettiva, che ci riguarda tutti perché non crea le premesse adeguate alla costruzione di un futuro comune”.

Dopo Innocenti interviene il collega Livio Monosilio: “L’esperienza dell’Intergruppo sui Diritti Fondamentali- dichiara- ci ha mostrato quanto sia vitale per la salute della nostra democrazia costruire ponti stabili tra cittadini e istituzioni, e quanto la partecipazione sia realizzabile tramite strumenti di democrazia diretta. Ecco perché ribadiamo la necessità di moltiplicare queste occasioni di incontro, in particolare rivolte ai giovani”.

Secondo Monosilio, “Troppo spesso le nuove generazioni vivono il rapporto con le istituzioni con distanza e sfiducia. Dalla sala Koch è emersa una necessità chiara: i giovani vogliono spazi dove essere ascoltati, dove le loro proposte su scuola, territorio, diritto a non emigrare e accesso alla casa possano tradursi in azioni reali. Per questo chiediamo che istituzioni e politica investano in percorsi stabili di dialogo, consultazione e co-progettazione con i giovani, a livello locale e nazionale. Solo così- osserva ancora l’esponente di Gen P- si potranno riavvicinare le nuove generazioni al dibattito politico e porre un freno all’astensionismo dilagante”.

Dai vari interventi ascoltati, “si è ripetuta con forza una consapevolezza” evidenzia Monosilio, “la precarietà giovanile è innanzitutto precarietà lavorativa. Mancano certezze, stabilità, riferimenti, condizioni dignitose ed ecco perché, tra le voci della società civile e delle associazioni, è risuonata più volte la richiesta di riforme strutturali del mondo del lavoro. Come Generazione Partecipazione- assicura in conclusione- continueremo a portare queste istanze negli spazi di dialogo tra cittadinanza e istituzioni, perché ogni occasione di incontro diventi un passo concreto verso un mondo del lavoro più giusto e una democrazia più viva”.