Sanità, Ofi Lazio presenta il suo terzo congresso: due giorni di confronto

ROMA – Due giornate di confronto, approfondimento scientifico e dialogo istituzionale per riflettere sul presente e sul futuro della fisioterapia nel sistema sanitario regionale. Si terrà il 21 e 22 maggio, presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio a Roma, il 3° Congresso regionale dell’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, dal titolo ‘Le dimensioni della professione nella promozione integrata della salute. Il ruolo della fisioterapia nel Lazio tra prevenzione, cura e riabilitazione’. L’evento rappresenta un importante momento di incontro tra professionisti sanitari, istituzioni, mondo accademico e associazioni scientifiche, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo strategico della fisioterapia all’interno dei nuovi modelli organizzativi della sanità territoriale e ospedaliera. Ad aprire i lavori sarà la presidente di Ofi Lazio, Annamaria Servadio, con una riflessione sul percorso evolutivo della professione tra prevenzione, presa in carico e riabilitazione, alla luce delle trasformazioni introdotte dal Dm 70 e dal Dm 77 e delle nuove esigenze del Servizio sanitario regionale.

Il congresso vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali della Regione Lazio, del mondo sanitario e delle professioni della salute, in un confronto che metterà al centro l’integrazione delle competenze, la continuità assistenziale e la prossimità delle cure. Nel corso delle sessioni scientifiche saranno affrontati temi di grande attualità e rilevanza clinica e organizzativa: dall’evoluzione del ruolo del fisioterapista nel sistema sanitario regionale alla fisioterapia di comunità, dalla gestione della cronicità ai nuovi modelli di presa in carico della persona fragile fino alle prospettive offerte dalla tele-riabilitazione e dalle tecnologie di monitoraggio remoto. Ampio spazio sarà dedicato anche alla riabilitazione muscoloscheletrica e sportiva, con approfondimenti sui disordini cronici, la prevenzione del reinfortunio e le più recenti evidenze scientifiche nella gestione delle patologie correlate all’attività fisica.

Tra i focus del convegno anche la riabilitazione del pavimento pelvico, considerata oggi una risposta fondamentale ai bisogni di salute e qualità della vita della popolazione, e la riabilitazione cardiopolmonare, sempre più centrale nei percorsi integrati di cura e nella sanità di prossimità. Non mancherà inoltre uno spazio dedicato alle esperienze professionali e ai progetti di ricerca, con sessioni poster e momenti di confronto tra colleghi provenienti da diverse realtà territoriali, a testimonianza di una professione in continua evoluzione, orientata all’innovazione e alla multidisciplinarietà. La due giorni di lavoro targata Ofi Lazio si concluderà con una tavola rotonda tra presidenti degli Ordini territoriali dei Fisioterapisti, dedicata ai modelli innovativi regionali e ai bisogni emergenti dei cittadini, per costruire una visione condivisa della fisioterapia del futuro. Con questo appuntamento, l’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura della salute fondata sull’integrazione, sulla qualità delle cure e sul riconoscimento del valore della fisioterapia come componente essenziale dei percorsi di prevenzione, assistenza e riabilitazione.

Qui il programma del 3° Congresso regionale di Ofi Lazio: https://www.ofilazio.it/wp- content/uploads/2026/04/Ofi-Lazio-Programma-3-Congresso-Regionale.pdf.