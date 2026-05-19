Dallo scudetto all’addio: Antonio Conte lascia il Napoli con un anno di anticipo e rinuncia a 8 milioni

ROMA – Una decisione presa a mente fredda, definitiva, sulla quale i sentimenti non avranno spazio per incidere. Antonio Conte lascia il Napoli. La notizia segna la conclusione di un biennio straordinario, culminato con la conquista di una Supercoppa Italiana e di uno scudetto tanto incredibile quanto inimmaginabile. Il tecnico saluta con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (firmato nel giugno 2024 e valido fino al 2027) compiendo un gesto rarissimo nel calcio di oggi: rinuncerà agli 8 milioni di euro netti previsti per la prossima stagione.

La separazione si consuma in modo consensuale e amichevole, a conferma del rapporto di grande rispetto costruito con il Presidente Aurelio De Laurentiis, che ha scelto di assecondare la volontà del suo allenatore senza opporre resistenza.

L’annuncio ufficiale verrà dato dallo stesso De Laurentiis subito dopo la partita contro l’Udinese, poco prima di imbarcarsi sul volo che lo porterà negli Stati Uniti. Conte ritiene che il suo ciclo a Napoli sia chiuso.

IL NUOVO NAPOLI NELL’ANNO DEL CENTENARIO

L’addio del condottiero del quarto scudetto coincide con un momento storico delicatissimo: la prossima stagione sarà quella del Centenario del Napoli, ma sarà anche quella del ridimensionamento finanziario. Non avendo alle spalle fondi sovrani o sceicchi, il club deve rientrare urgentemente in parametri virtuosi.

Il piano di De Laurentiis prevede due pilastri:

Taglio del monte ingaggi: Attualmente la spesa per gli stipendi è di 110 milioni di euro (la terza più alta della Serie A dopo Inter e Juventus).

Ringiovanimento della rosa: Con i suoi 28 anni di media, quella del Napoli è la squadra più vecchia del campionato.

Per guidare questa transizione verso un modello più sostenibile ma votato al bel gioco, l’identikit è già tracciato. In pole position c’è Maurizio Sarri. Per il “Comandante” si profilerebbe un clamoroso e romantico ritorno a casa, l’uomo ideale per ricostruire partendo dalle idee e dal talento dei giovani, proprio nell’anno più importante della storia del club.