Tg Politico Parlamentare del 19 maggio 2023

EMILIA ROMAGNA, PROCURA INDAGA SULLE VITTIME

Si aggrava il bilancio dell’alluvione in Emilia Romagna, i morti salgono a 14. Continuano gli allagamenti dovuti alla rottura degli argini dei fiumi, ormai è una corsa contro il tempo per proteggere i piccoli paesi. Per i morti nel territorio ravennate sono stati aperti fascicoli in Procura.

Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini guarda già alla ricostruzione: “Il Pnrr è una grandissima occasione e una delle sue funzioni è investire sulla transizione ecologica, sulla lotta al consumo di suolo e contro il dissesto idrogeologico”, sottolinea. Il governo ha convocato il Consiglio dei ministri per martedì mattina: arriveranno i primi aiuti per i territori colpiti. Dopo la riunione a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni incontrerà il presidente Bonaccini.

PNRR, SCHLEIN: PIÙ SOLDI CONTRO IL DISSESTO

Mettere più fondi per la prevenzione del dissesto idrogeologico. E’ la proposta della segretaria del Pd Elly Schlein che invita il governo a rivedere il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Schlein, in un’intervista a Repubblica, concorda sulla sospensione delle scadenze fiscali in Emilia Romagna annunciate dal governo in seguito all’alluvione. Però, dice, non basta, “ci vorranno miliardi di euro”. “E’ fondamentale un salto di qualità del sistema Paese, l’Italia non ha ancora fatto i conti con la sua fragilità”, aggiunge la segretaria del Partito democratico che chiede al governo di non alimentare divisioni sul dissesto idrogeologico e sul mutamento climatico.

G7, MELONI CRITICATA DA TRUDEAU SU DIRITTI

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà presente al vertice del G7 in Giappone, poi andrà in Arabia Saudita dove

parteciperà alla riunione della Lega Araba. Il G7 si dice compatto nel voler imporre nuove sanzioni alla Russia.

Intanto, la premier Giorgia Meloni, durante i lavori del summit sull’economia globale, sottolinea la necessità di espandere le relazioni commerciali mantenendo però fermi i principi di trasparenza e concorrenza leale. Meloni ha anche incontrato il premier britannico Sunak e il cancelliere tedesco Scholz, che sarà presto in Italia. Teso il faccia a faccia con il leader canadese Justin Trudeau che si è detto preoccupato per le posizioni dell’Italia sui diritti Lgbt.

PER BCE TASSI ANCORA ALTI, GIÙ I PRESTITI

I tassi resteranno alti per conseguire un ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine. Lo ribadisce la Banca centrale europea, confermando che nei prossimi mesi manterrà una politica monetaria restrittiva. Una conseguenza di questo approccio sono gli interessi sui mutui in costante aumento, e infatti, rileva il bollettino della Bce, si registra un forte calo dei prestiti a famiglie e imprese. L’istituzione guidata da Christine Lagarde è però ottimista sulla crescita: anche nel secondo trimestre l’area euro potrà beneficiare di un Pil positivo.