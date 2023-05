BOLOGNA – Rimane in allerta rossa la Romagna anche per la giornata di domani, sabato 20 maggio. La Protezione civile regionale ha emesso il bollettino in cui l’allarme resta al livello massimo per le zone di Bologna e della Romagna, dovuto “alle gravi criticità già presenti sul territorio. allerta arancione invece per le zone del modenese e del reggiano, giallo è infine il colore assegnato alle province di Parma e Piacenza e al ferrarese.

LE PREVISIONI METEO PER SABATO 20 MAGGIO

Nella giornata di domani, spiega la Protezione civile, “la persistenza di una circolazione depressionaria in quota indurrà ancora tempo instabile sul territorio regionale, con precipitazioni diffuse, più intense sul settore centro-occidentale e sulle aree appenniniche, dove sono attese anche in forma di rovescio”.

Per questo si prevedono “nuovi incrementi dei livelli idrometrici sul tratto montano di tutti i corsi d’acqua della regione. Nel settore centro-orientale i nuovi incrementi nei tratti montani determineranno innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti vallivi con occupazione delle zone golenali e interessamento degli argini”.

Per quanto riguarda invece il rischio idrogeologico “permarranno nelle zone montane/collinari centro-orientali della regione condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamenti e colamenti lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili e all’evoluzione con possibile aggravamento delle frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Inoltre saranno possibili localizzati fenomeni franosi nelle zone montane/collinari occidentali”