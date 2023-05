FOTO | Harrison Ford incanta il Festival di Cannes

ROMA – Harrison Ford. Un nome, una leggenda. La star è sbarcata al 76esimo Festival di Cannes per l’anteprima mondiale di ‘Indiana Jones e il Quadrante del Destino’. Al Palais des Festivals erano presenti anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Shaunette Renée Wilson, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, il regista e sceneggiatore James Mangold e i produttori Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. In occasione della proiezione del lungometraggio Lucasfilm, Harrison Ford ha ricevuto la Palma d’oro alla Carriera avvolto dall’emozione dei fan e di tutto il cast dell’attesissimo ultimo capitolo della saga.

Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo per l’attesissimo ultimo capitolo dell’iconico franchise, un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo. Prima dell’uscita nelle sale italiane, in programma il 28 giugno (distribuito da The Walt Disney Company Italia), il film sarà presentato in anteprima italiana alla 69esima edizione del Taormina Film Fest alla presenza del cast.

Diretto da James Mangold e con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.