Tg Scuola, edizione del 19 maggio 2023

BERNINI INCONTRA GLI STUDENTI: SERVONO 60MILA POSTI LETTO

“È un’impresa titanica, ma ci metteremo tutta la forza che abbiamo per riuscirci”. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha definito così l’obiettivo di realizzare altri 60mila posti letto entro il 2026. La ministra ha incontrato gli studenti in occasione del primo Tavolo tecnico convocato al Mur con i rappresentanti delle Regioni, dell’Anci, dei rettori, degli studenti, e gli enti per il diritto allo studio. “Il problema del caro-affitti esiste, nessuno lo nega”, ha detto la ministra, aggiungendo poi che il governo si sta occupando di housing universitario fin dal suo insediamento. “Mi assumo la responsabilità della scelta riguardo il partenariato pubblico-privato previsto dal Pnrr- ha aggiunto Bernini- Il pubblico, da solo, non può farcela”. Ma gli studenti dell’Unione degli Universitari, nel rapporto dal titolo ‘Diritto al profitto’, denunciano: “Senza regole chiare, le risorse del Pnrr per gli alloggi universitari andranno ai privati”.

NASCE MENORAH, PRIMO VIDEOGIOCO DIDATTICO SULLA STORIA EBRAICA

Una caccia al tesoro virtuale attraverso i duemila anni di storia della comunità ebraica a Roma. Nasce ‘Menorah – The Game’, il primo videogioco pensato per far conoscere ai più giovani i simboli e le tradizioni della presenza millenaria della comunità ebraica nella Capitale. Promossa dalla Fondazione per il Museo Ebraico di Roma e prodotta dalla società ‘Golem Multimedia’, l’applicazione è stata presentata nel museo romano con la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “I giovani hanno una sete di conoscenza enorme. Compito delle istituzioni è di avvicinarli attraverso percorsi di educazione e formazione innovativi e pratiche coinvolgenti- ha commentato Ruth Dureghello- Il progetto di Edutainment, permetterà ai ragazzi di ripercorrere la storia bimillenaria della nostra Comunità e di entrare in contatto con gli usi e costumi del popolo ebraico. Dove c’è conoscenza si diffonde la cultura del rispetto per il prossimo e le diversità”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha detto che l’aspetto più interessante dell’iniziativa è “l’uso delle nuove tecnologie per appassionare i giovani e stimolare una didattica innovativa, ma le tecnologie, che sono importanti, devono però sempre essere governate”.

ALLA LINK IL FESTIVAL DELLE UNIVERSITÀ DEDICATO ALL’AI

Si chiudono i lavori della seconda edizione del Festival Nazionale delle Università, in programma fino al 19 maggio 2023 all’Università degli Studi Link di Roma. La seconda edizione del Festival, intitolata ‘Uomini e macchine intelligenti’, è stata tutta dedicata all’Intelligenza artificiale, con l’obiettivo di analizzare la simbiosi e le relazioni che si possono innescare tra intelligenza artificiale, lavoro e competenze. Nato come appuntamento annuale dedicato agli Atenei italiani, il Festival è stato un’occasione di confronto tra Università, giovani e imprese finalizzato alla crescita economica e lo sviluppo culturale del nostro Paese, in linea con gli obiettivi del Pnrr e l’Agenda ONU 2030. Ad aprire i lavori sono stati Carlo Alberto Giusti, Rettore dell’Università degli Studi Link, e Pietro Polidori, Fondatore del Festival Nazionale delle Università, che per l’occasione sono stati intervistati da NAO, un robot umanoide il cui software è stato sviluppato da RoboMate Behaviours Labs. Il suo compito è quello di aiutare a creare un’esperienza didattica interattiva ed educativa unica.

“Abbiamo voluto organizzare all’università degli studi Link il festival delle Università italiane per un motivo basilare: non c’era mai stata un’organizzazione di questo tipo che raccogliesse tutti gli atenei del sistema universitario italiano- ha spiegato all’agenzia di stampa Dire Carlo Alberto Giusti- Abbiamo parlato di intelligenza artificiale con il presidente della conferenza dei rettori delle università italiane e con Marcella Gargano, direttore generale del ministero dell’Università e della Ricerca: una grande occasione di prospettiva per l’università degli studi Link e per il sistema universitario italiano”.

A MILANO RIPULITO PARCO TROTTER: IN AZIONE AMI E STUDENTI

Una tonnellata di rifiuti raccolti in qualche ora, grazie al supporto di Amsa e degli Amici del Parco Trotter, protagonisti con i volontari di Ambiente Mare Italia e gli studenti del liceo scientifico Carducci di una mattinata all’insegna di impegno, spensieratezza, consapevolezza e azione. Il Parco Trotter di Milano, una delle aree verdi più rappresentative e caratteristiche della città, è stato infatti il luogo per la chiusura del progetto ‘Il Pianeta che Ami: giovani in azione per l’ambiente‘, percorso di educazione ambientale realizzato da Ambiente Mare Italia in collaborazione con la rappresentanza a Milano della Commissione europea che, nel corso dell’anno europeo delle competenze, ha coinvolto migliaia di bambini e studenti. A fare da cornice alla giornata di ‘Urban Clean Up’, lo storico parco milanese nato come ippodromo, diventato poi area per bambini a partire dal 1928, e considerato un esempio unico di sperimentazione educativa, oltre che di impegno sociale e ambientale. Gli studenti del liceo scientifico Carducci, accompagnati dai volontari di Ami e ‘armati’ di pinze, scope e palette, si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito il parco da foglie e rifiuti.