ROMA – Hanno le mani, i vestiti e la faccia sporca di fango. E cantano. I cittadini di Cesena si sono letteralmente rimboccati le maniche dopo l‘alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna in questi giorni. “Ci rialzeremo“, hanno detto i sindaci delle città colpite, ed è quello che stanno facendo i cittadini.

Mentre sale tragicamente il numero delle vittime e il governo dichiara lo stato d’emergenza per il territorio con un Consiglio dei ministri per martedì prossimo dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti, la popolazione è scesa in strada con vanghe e secchi per ripulire le strade.

LEGGI ANCHE: A Cesena dopo l’alluvione si lavora per pulire il fango, il sindaco: “C’è bisogno di tutto”

Nel video che sta girando sui social, quello che colpisce di più è vedere lo spirito con cui i cesenatiaffrontano la situazione: sorriso stampato in volto, una canzone per rallegrare gli animi e si lavora. La canzone scelta è quanto mai iconica del territorio: il valzer ‘Romagna mia‘ di Raoul Casadei.

“Queste immagini, questa canzone, questo spirito la nostra gente ..dicono tutto!! Forza Romagna!!“. scrive un utente, ‘Coraggio popolo meraviglioso… che tra lacrime e dolore …esce il sorriso della speranza …dell’energia della rinascita“, gli fa eco un altro. E infine: “Siete veramente gente con le palle! Un esempio per tutti!“.

IL VIDEO

LEGGI ANCHE: A Cesena salvata una famiglia con un bimbo di 20 giorni

IL TESTO DELLA CANZONE DI RAOUL CASADEI

Sento la nostalgia d’un passato

Ove la mamma mia ho lasciato

Non ti potrò scordar,

Casetta mia

E in questa notte stellata,

La mia serenata

Io canto per te

Romagna mia

Romagna in fiore

Tu sei la stella

Tu sei l’amore

Quando ti penso,

Vorrei tornare,

Dalla mia bella,

Al casolare

Romagna, Romagna mia

Lontan da te

Non si può star

Quando ti penso,

Vorrei tornare,

Dalla mia bella,

Al casolare

Romagna, Romagna mia

Lontan da te

Non si può star.