‘Governare la sostenibilità’, le aziende ne discutono il 22 maggio a Milano. Paris (Enav): “Partire dalla governance per assicurare un percorso sostenibile”

ROMA – ‘Governare la sostenibilità – Come le imprese affrontano il processo di cambiamento’: è il titolo dell’evento che Sircle Benefit organizza a Milano il prossimo 22 maggio. Che ruolo gioca un comitato di sostenibilità in un’azienda come Enav e come l’ente sta lavorando sulla governance? L’agenzia Dire lo ha chiesto all’ingegner Carlo Paris, Board Member e Comitato Sostenibilità Enav. “Il comitato di sostenibilità gioca un ruolo istruttorio, propositivo, di stimolo nei confronti delle strutture- ha spiegato- e informativo e divulgativo anche nei confronti del consiglio d’amministrazione per portare nuove proposte e mantenere un programma aggiornato di attività”.

“In generale- ha proseguito Paris- il comitato di sostenibilità è una cinghia di trasmissione tra il consiglio d’amministrazione e le strutture aziendali“.



Carlo Paris ha poi parlato dell’esperienza di Enav su questo tema. “Sono fortemente persuaso che occorra partire dalla governance per assicurare un percorso sostenibile. Abbiamo cercato sul mercato delle società di consulenza che ci potessero accompagnare, abbiamo avuto questa esperienza con Sircle Benefit, che ci ha consentito di certificare il nostro impegno, il nostro percorso attraverso il protocollo ‘Easi’, il primo in Italia con un riconoscimento da Accredia, sottoposto alla Dnv, società di certificazione indipendente. E questo ci garantisce serietà, impegno, trasparenza, etica e responsabilità”.

Su cosa si soffermerà il prossimo 22 maggio a Milano? “Vorrei sottolineare l’importanza per tutte le società, in particolare le quotate, ma anche le piccole e medie imprese, di intraprendere una strada sulla integrazione della sostenibilità nella governance aziendale come percorso sostenibile nel medio e lungo termine– ha concluso Paris- grazie alla possibilità di tracciare e certificare passi, procedure e gestioni tra tutte le funzioni aziendali”.