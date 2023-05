G7, Kishida apre il vertice a Hiroshima. A sorpresa presente anche Zelensky

ROMA – È iniziata a Hiroshima la tre giorni del vertice dei Paesi del G7, segnata dall’intervento di benvenuto e apertura lavori del primo ministro giapponese e presidente di turno del gruppo Fumio Kishida e dalla visita dei leader all’Hiroshima Peace Memorial Park.



“È importante rafforzare la solidarietà della comunità internazionale nel tentativo di contrastare la Russia nella sua guerra di invasione dell’Ucraina e la Cina, che mostra una sempre crescente aggressività”, ha dichiarato Kishida nel suo intervento, ad appena un giorno dal bilaterale tenuto ieri con il presidente americano Joe Biden, nel corso del quale i due leader hanno concordato di rafforzare la loro cooperazione bilaterale proprio in chiave anti-cinese, “al fine di mantenere la pace, la stabilità e difendere lo stretto di Taiwan dalla pressione cinese”.



La prima giornata del vertice è proseguita con la storica visita dei leader riuniti al museo del memoriale della pace di Hiroshima, simbolo della distruzione nucleare, che espone gli effetti personali delle vittime della bomba atomica, le testimonianze di sopravvissuti e i materiali correlati alla tragedia per aiutare i visitatori a comprendere gli orrori delle armi nucleari.

G7, ANCHE ZELENSKY SARÀ A HIROSHIMA

A sorpresa anche Vlodomir Zelensky sarà tra i presenti al G7 di Hiroshima in corso Giappone. Il leader ucraino, come anticipato dal premier Kishida, avrebbe dovuto partecipare ai lavori in videoconferenza domenica. Secondo quanto sostenuto dai media internazionali, Zelensky avrebbe deciso di presentarsi personalmente al G7 per ricevere nuove armi e aiuti e incontrare i leader di paesi come l’India e Brasile, ancora neutrali sulla guerra con la Russia.

