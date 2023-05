Oroscopo del 19 Maggio

LUNA NUOVA 19/05/23: LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA

Luna Nuova si manifesta il 19 maggio 2023 alle ore 5’55 a 28°25’ del Segno del Toro. Sempre in Toro si trovano: Sole, Mercurio, Urano e Nodo Nord. Trattasi di una poderosa concentrazione di energia che in Astrologia, in gergo tecnico, si chiama “Stellium”. Cosa racconta tale concentrato? Parla di: prosperità, benessere, piacere, abbondanza, pace, armonia, risorse materiali e immateriali.

Questa Luna sembrerà chiederci: “Cosa ti fa stare bene e cosa ti fa stare male?” , “Cosa è linfa vitale per la tua Anima?” .

Favorisce l’elaborazione di esperienze traumatiche perché il Toro richiama anche il concetto di gratitudine. E’ proprio la gratitudine la chiave della quiete. Non essere grati significa negare l’essenza della vita stessa. Paradossalmente è necessario essere grati anche per i fallimenti perché il fallimento e il successo sono due facce della stessa medaglia e se disconosco l’uno disconosco anche l’altro perché… solo chi è caduto molte volte si può avvicinare alla perfezione.

E’ una Luna che spinge a far emergere ciò che c’è nel nostro cuore, all’insegna di gioia e creatività. Saturno si trova a 6° dei Pesci dando struttura alle nostre emozioni. C’incoraggia a non delegare il nostro potere a qualcosa o a qualcuno di esterno.E’ una Luna che, parlando di relazioni umane (Il Toro è infatti governato Da Venere), rivela che chi vibra alla nostra stessa frequenza è la/il compagno/a di Percorso migliore; allo stesso tempo è bene mettere sane distanze con chi è in attrito con la nostra energia. Non esistono frequenze giuste o sbagliate, ma ciò che non è più nelle nostre corde energetiche muore di morte naturale. Questa Luna è qui a ricordarcelo, avallata dalla quadratura a T Giove-Marte-Plutone. Lasciar andare, anche se doloroso, è una azione che ci riporta alla quiete.

E’ una Luna che invita a prenderci cura del nostro corpo, inteso come involucro dell’Anima. Mi viene in mente l’Archetipo dei Tarocchi “La Torre” la c.d. “Maison Dieu”. Con tale espressione non si intende la Casa di Dio, ma bensì LA CASA DIO , perché la Torre simboleggia il corpo fisico in quanto CONTENITORE DELLA DIVINITA’ che alberga in ognuno di noi. Dentro di noi c’è il Divino, specchio dell’ Universo (“Come in alto così in basso”); è ciò che il Buddismo chiama “La Torre preziosa” , il contenitore della vita senza inizio e senza fine. Ciò che sentiamo fare Bene all’Anima protegge la nostra “Maison Dieu”.

Ma che cosa è che fa Bene all’Anima e ci dona quiete? A svelarlo è l’Archetipo del Toro: una passeggiata al parco vicino casa, abbracciare un albero, accarezzare un animale, cucinare con amore, mangiare di gusto un buono piatto, gustare un buon bicchiere di vino, sorridere a una estraneo/a, stare a contatto con sole, aria, acqua, concedersi il giusto riposo, trascorrere tempo con i bambini, perdersi in un bacio appassionato, e soprattutto… esseri grati per tutto questo.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Chi deve affrontare un esame o aspetta una buona notizia avrà qualcosa in più. Situazione vivace e divertente.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Sei impegnato in questioni pratiche e potresti perdere le staffe per motivi banali, in questi giorni stai facendo troppe, tante cose, devi riposare di più. Incertezze in amore.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Stai stringendo i denti, pòrti avanti situazioni di lavoro di cui faresti volentieri a meno. Ogni tanto hai come l’impressione di non farcela a fare tutto…

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Questa sera cerca di evitare stress e nervosismo. Piccole problematiche che riguardano il lavoro, il denaro.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto E’ il momento giusto per pensare ad un nuovo lavoro o magari ad approfondire quello che stai facendo per ottenere ancora qualcosa di più. In amore ci sono più possibilità.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Non sottovalutare un nuovo amore. Favorite le questioni inerenti carte, compravendita…

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Sei un po’ frastornato, agitato per le tante cose che devi fare e che dovrai fare. Serata nervosa per i sentimenti, meglio rimandare tutto a domani. Non lasciare il certo per l’incerto.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Ecco un giorno di recupero mentale e fisico. Giornata particolare per la sfera sentimentale, ma ricca anche di soddisfazioni.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Questa giornata è stimolante e permette di fare tante cose. Per quanto riguarda l’amore sei pronto a fare grandi scelte, ma soprattutto a dare un taglio netto a situazioni che non meritano più attenzione.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Analizzare incertezze e malintesi nell’ambito del lavoro è importante per cercare di evitare conflitti futuri. Stai attraversando un periodo innovativo ma stressante.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Sei uno dei segni più forti del momento, anche se le questioni di lavoro sono state ferme per tanto tempo. In amore non bisogna essere diffidenti, favoriti i nuovi incontri.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo La giornata si prospetta interessante, cambiamenti importanti possono riguardare la casa. Potrai capire ciò che non funziona più nel lavoro.