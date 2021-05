Covid, 5.506 nuovi casi e 149 morti. Tasso di positività all’1,9%

ROMA – Sono 5.506 i nuovi contagi per Covid in Italia per 287.256 test tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività risale all’1,9% dall’1,6% di 24 ore fa. Ieri i casi erano stati 4.452 per 262.864 tamponi e 201 morti. Oggi, invece, sono stati registrati 149 decessi. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto, sono 1.643 le terapie intensive per Covid in Italia, 46 in meno rispetto a ieri. Ammontano invece a 11.018 i ricoveri ordinari, dunque 521 in meno nelle ultime 24 ore.

