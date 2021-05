Tg Lazio, edizione del 19 maggio 2021

COMUNALI, CENTRODESTRA SENZA CANDIDATO: BERTOLASO CONFERMA IL NO

Il centrodestra non riesce a trovare un candidato sindaco per Roma. Questa mattina l’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, ha ribadito il suo secco no. “Ho ripetuto il mio diniego più volte, motivandolo con ragioni personali che hanno assoluta priorità- ha detto- Sono lusingato dai ripetuti apprezzamenti ma il mio futuro sarà lontano da Roma. Chiedo rispetto per questa decisione e prego di evitare di coinvolgere il mio nome nel totocandidati”. Mostra tranquillità il segretario della Lega, Matteo Salvini “i candidati- ha detto- verranno fuori il prima possibile. Il totonomi è inutile”.

COMUNALI, A SINISTRA IMMA BATTAGLIA SI CANDIDA A PRIMARIE ROMA

Si va finalmente delineando il quadro dei partecipanti alle primarie del centrosinistra per trovare il candidato sindaco di Roma. Oggi Imma Battaglia, storica leader del Movimento Lgbtqi, ha annunciato la sua candidatura. Sarà sostenuta dal movimento civico ‘Liberare Roma’ guidato da Amedeo Ciaccheri. Ieri sera, invece, ha lanciato ufficialmente la sua candidatura Stefano Fassina, per Sinistra per Roma. In campo anche il presidente del III Municipio, Giovanni Caudo, con una candidatura civica, Paolo Ciani (Demos) e per il Pd Roberto Gualtieri. Fuori dalle primarie, ma nel perimetro del centrosinistra, Carlo Calenda.

RAGGI NOMINA TASCIOTTI ASSESSORA SPORT, TURISMO E GIOVANI

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha nominato una nuova assessora. Si tratta di Veronica Tasciotti, che prenderà la delega a Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi eventi. Tasciotti sostituisce Daniele Frongia che aveva deciso di lasciare la giunta per approdare al ministero delle Politiche giovanili. “In bocca al lupo a Tasciotti per il nuovo incarico- ha commentato Raggi- Sono certa che insieme riusciremo a portare a termine gli obiettivi prefissati”.

ROMA, AVANTI ITER RIFORMA CAPITALE: RAGGI CHIEDE POTERI REGIONI

Prosegue in Parlamento l’iter per la riforma di Roma. Sul tavolo due proposte di legge: una ordinaria per dotare la Capitale di più risorse e poteri, e una costituzionale per trasformarla in una Regione. Oggi la commissione Affari costituzionali della Camera ha ascoltato la sindaca Virginia Raggi. “Bene che le due leggi vadano in parallelo- ha commentato- Roma deve però avere gli stessi poteri di una Regione. Abbiamo anche necessità di accedere in maniera diretta ai fondi come per altre Capitali”.