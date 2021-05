Venerdì a Bologna riapre la casa-museo di Lucio Dalla

BOLOGNA – Con la riapertura dei luoghi della cultura, tornano anche le visite guidate a casa di Lucio Dalla. L’appartamento-museo in via D’Azeglio a Bologna riapre le porte dopodomani, dopo lunghi mesi di chiusura al pubblico (informazioni e prenotazioni sui siti fondazioneluciodalla.it; bolognawelcome.com). In questi mesi di forzata sospensione delle visite guidate, in ogni caso, le iniziative nel nome del cantautore bolognese non si sono mai interrotte e, anche se solo virtualmente, la casa dell’artista ha accolto il pubblico delle dirette streaming di ‘Back to Futura’, progetto dell’Associazione culturale per gli incontri esistenziali realizzato in collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla, che ha visto giovani emergenti del panorama musicale italiano darsi appuntamento nel salone del pianoforte di Lucio Dalla per incontrarsi, confrontarsi ed esibirsi.

La riapertura ai visitatori della casa della Lucio Dalla verrà dunque festeggiata dalla Fondazione e dall’associazione (sponsorizzata da Illumia) con l’ultimo appuntamento di ‘Back to Futura’, in programma sul canale YouTube di Incontri Esistenziali domani alle 21. Ospiti della serata saranno Mesa e Rares che dialogheranno con Luca Franceschini (loudd.it e offtopicmagazine.net).

