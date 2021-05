Al via gli open days del Politecnico di Milano

MILANO – Al via, dal 26 al 28 maggio, gli ‘Open days’ virtuali per gli studenti che, al termine del percorso di laurea triennale, intendono proseguire i propri studi al Politecnico di Milano. Il 26 maggio le sessioni saranno rivolte agli studenti con titolo di studio italiano e si terranno in lingua italiana. Durante la giornata verranno presentati i corsi di studio di laurea magistrale e le modalità di ammissione. Il 27 maggio, invece, tutte le presentazioni si terranno in lingua inglese, sempre finalizzate alla conoscenza dei corsi di laurea e delle modalità di ammissione, queste ultime rivolte agli studenti con titolo di studio estero. Il 28 maggio, in inglese, un approfondimento dei possibili percorsi all’interno dell’offerta formativa di Architettura, Design e Ingegneria.

Novità di quest’anno saranno le presentazioni delle opportunità di carriera post laurea, i programmi di Dottorato di Ricerca e della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio. Ampio spazio verrà dato inoltre a illustrare le strategie di internazionalizzazione e i programmi di eccellenza delle Alte Scuole.

Maggiori informazioni e il calendario completo delle presentazioni sono disponibili alla pagina www.polimi.it/landingpages/opendays-2021-magistrali/. La partecipazione è su iscrizione compilando la form, e iscrizioni chiuderanno alle ore 23.59 del 24 maggio 2021.