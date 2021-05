Vitalizio a Formigoni, ira M5s. Di Maio: “Decisione riprovevole”, Azzolina: “Come scatarrare sui cittadini onesti”

ROMA – “Ieri l’organo di secondo grado di giustizia interna del Senato ha confermato la riassegnazione del vitalizio a Formigoni, nonostante la condanna definitiva per corruzione. Da non crederci, ma è successo davvero“. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“In quest’organo non siedono componenti del MoVimento 5 Stelle, e con il voto a favore di Lega e Forza Italia hanno di fatto assecondato il superamento della delibera che impediva ai condannati per reati gravi di percepire il vitalizio. Tra questi reati c’era appunto quello di corruzione. Lasciatemelo dire: è riprovevole. Se poi consideriamo le difficoltà attuali di famiglie, imprenditori, autonomi, lavoratori a causa degli effetti della pandemia, ciò è ancora più grave. Così la politica si dimostra davvero fuori dal mondo. Mi appello a tutte le forze politiche: non facciamo passare sotto silenzio quanto accaduto. Tutti dimostrino coerenza e responsabilità”.

Questa mattinata era stata invece l’ex ministra della Scuola Lucia Azzolina a commentare su twitter la decisione del Consiglio di Garanzia del Senato di confermare il vitalizio a Roberto Formigoni: “Come scatarrare sui cittadini onesti…”.