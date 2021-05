Fuga dal Marocco, in migliaia in mare per raggiungere Ceuta

ROMA – Ieri migliaia di migranti- si dice ottomila- si sono gettati in mare per aggirare il confine di terra del Marocco, chiuso, e raggiungere a nuoto Ceuta, enclave spagnola in terra africana, per poter così accedere all’agognata Europa. L’accaduto si inserisce in un periodo molto teso dei rapporti tra Spagna e Marocco.

Ceuta e Melilla “devono sapere di avere il sostegno, la comprensione e l’empatia di questo esecutivo. Il governo spagnolo è dalla parte dell’integrità territoriale del paese, lavorando per garantire la sicurezza e la tranquillità di chi vi abita”, ha dichiarato il premier spagnolo Pedro Sanchez.

La Guardia Civil “ha salvato le vite di dozzine di minori che sono venuti a Ceuta via mare con le loro famiglie”, rende noto lo stesso corpo su Twitter. Tra le foto simbolo, quella di un agente che salva dal mare un neonato.