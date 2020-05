Calcio, Spadafora: “Il 28 maggio riunione per decidere su ripresa campionato”

BOLOGNA – “Ho convocato poco fa una riunione per il 28 maggio alle 15 con il presidente della Figc Gravina e della Lega Serie A Dal Pino, con tutte le altre componenti perché credo che saremo nelle condizioni di avere tutti i dati a disposizione, anche in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, per potere insieme decidere la data, ovvero se e quando ripartirà il campionato“. Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, al TgSport su Raidue.