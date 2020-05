Tg Lazio, edizione del 19 maggio 2020

NEL LAZIO 39 NUOVI CASI, 6 DECESSI E 117 GUARITI DAL CORONAVIRUS

Nel Lazio sono 39 i nuovi casi di positivita’ al coronavirus, 6 decessi, e 117 guariti. I numeri odierni sono emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato.

Intanto, secondo l’unita’ di crisi della Regione Lazio, dei casi finora confermati circa il 30% e’ asintomatico, l’eta’ media dei casi positivi e’ di 57 anni di cui il 47% sono di sesso maschile e il 53% femminile.

SCUOLA. ZINGARETTI: DA REGIONE LAZIO BANDO 8 MLN PER ASILI NIDO

È stato pubblicato oggi l’avviso che stanzia 8 milioni di euro in favore degli asili nido privati autorizzati ma non ancora accreditati alla Regione Lazio. “Con questo avviso sale a 14 milioni lo stanziamento che la Regione Lazio mette in campo per gli asili nido pubblici e privati, una misura concreta per sostenere chi sta affrontando questa difficile emergenza sanitaria- ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- Risorse e attenzioni dedicati a questo settore puntano a dare sicurezza e maggiore serenita’ a tutte e tutti, guardiamo avanti con piu’ fiducia”.

ROMA, I MUSEI CAPITOLINI RIAPRONO AL PUBBLICO

I musei Capitolini hanno riaperto le porte al pubblico. Da questa mattina fino a giovedì, i possessori della Mic card avranno l’occasione di godere degli spazi del museo in quasi completa solitudine. Solo una decina gli ingressi questa mattina e protocolli di sicurezza veloci ma garantiti per tutti: “E’ un giorno molto emozionante- ha detto la sovrintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, Maria Vittoria Marini Clarelli- perche’ siamo riusciti a riaprire prima dell’estate. Lo facciamo con un museo pubblico ed e’ quasi un primato nel mondo e un segnale per la citta’”.

SOCIALE, DA SALVAMAMME 1.000 PACCHI AIUTO A FAMIGLIE LAZIO

Oltre 1.000 pacchi aiuto del valore di 200 euro ognuno raggiungeranno altrettante famiglie in difficolta’ nel Lazio. E’ partito oggi il progetto “Famiglie in emergenza”, finanziato con 195mila euro dalla Regione Lazio e operato dall’associazione Salvamamme, la rete di ‘angeli’ che sin dall’inizio del lockdown, con l’aiuto della Polizia di Stato e delle Fiamme Oro Rugby, ha distribuito aiuti ai piu’ bisognosi. “E’ un’iniziativa a cui partecipiamo con gioia- ha detto il presidente dell’Arsial, Antonio Rosati- e con l’idea di supportare l’economia di prossimita’ che oggi piu’ che mai diventa una strada da perseguire per una produzione ed un consumo piu’ sostenibile”.