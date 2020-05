Fase 2, in Liguria riapriranno giostre e parchi divertimento

GENOVA – Nuova ordinanza regionale in arrivo in Liguria per riaprire anche le giostre e i piccoli parchi divertimento. La annuncia su Facebook il governatore Giovanni Toti.

Nello stesso documento, saranno anche resi più flessibili gli orari per negozi, parrucchieri ed estetiste. Tra i prossimi provvedimenti in arrivo, Toti conferma anche gli accordi con le Regioni confinanti per garantire lo spostamento di parenti e congiunti che abitano in comuni limitrofi.

“La Liguria e l’Italia si stanno rimettendo in cammino, siamo sulla strada giusta”, commenta.

LEGGI ANCHE: Regionali, Toti: “Fateci votare a fine luglio”