Ue, Castaldo (M5s): “Mes inadeguato per le esigenze dell’Italia”

ROMA – “Noi abbiamo ribadito con forza, alla luce sia della risoluzione del Parlamento Europeo ma anche della posizione di altri Paesi europei di questi giorni, che lo strumento di Mes si palesa come inadeguato e come uno strumento concepito per altri tipi di crisi quelle finanziarie, mentre qui c’e’ una crisi sanitaria, con elevati riflessi economici, che ha bisogno di uno strumento economico straordinario di nuova concezione come il Recovey Fund“. Lo dice Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente dell’Europarlamento ed esponente del Movimento 5 Stelle, intervistato dall’agenzia Dire.

“Continuare a spostare il dibattito sul Mes- aggiunge- prendendo anche atto del fatto che Grecia, Spagna, Portogallo e Francia hanno preso le distanze predicando loro stessi prudenza, nonostante alcuni di questi fossero i piu’ convinti fautori di questa modifica della linea, ci dovrebbe insegnare due cose: la prima e’ che permangono dei profili di criticita’ che non sono stati del tutto chiariti. In particolare l’articolo 13 del Mes stesso sulla procedura di allerta precoce cosi’ come anche l’articolo 14 del Regolamento del 2013 sui controlli post-programma. Ma ci insegna anche che i mercati potrebbero vedere nel senso contrario un eventuale accesso, e quindi in qualche modo alcuni illustri commentatori potrebbero temere che questo voglia dire che lo Stato sta riconoscendo di non avere in questo momento gli strumenti per poter garantire un’efficacia della sua azione con tutte le ovvie conseguenze. Per questo motivo io credo che gli sforzi debbano andare in modo unanime e convinto per ottenere il Recovery Fund coraggioso, veloce e con il tempismo adeguato e con la capitalizzazione e una costruzione giuridica semplice, snella ed efficacia che ci serve per rispondere alla crisi e lasciare strumenti del tutto secondari e marginali nella direzione che e’ loro propria. Mi dispiace vedere che si alimenta ancora costantemente questa polemica quando credo che gli sforzi dovrebbero andare verso la principale priorita’. Spero che si capisca che la vera battaglia si gioca sulla realizzazione dello strumento mancante del pacchetto deliberato. Tutto il resto assume polemiche legate piu’ alle strumentalizzazioni che al contenuto effettivo delle proposte da sostenere”.