VIDEO | Coronavirus, ‘IdO con Voi’ tranquillizza i bambini usando il corpo

ROMA – “Tramite l’osteopatia possiamo approcciare al corpo dei nostri bambini, in vari momenti della giornata, per rilassarli e tranquillizzarli“. Lo dichiara Alessandro Laurenti, osteopata dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), che in un video sul canale Youtube, nell’ambito dello sportello ‘IdO con Voi’, fa vedere un esercizio da eseguire.

“Quando i bambini sono seduti e stanno giocando, quando guardano un tablet o quando fanno merenda, possiamo metterci seduti dietro di loro e appoggiare le nostre mani sulle costole, toccando anche la pancia. Bisogna avere- prosegue l’osteopata- un approccio molto gentile, generoso, un contatto soffice e delicato che non impedisca ai bambini di poter respirare. Dopo un po’, ci accorgeremo che i nostri bambini cominceranno a rilassarsi e a eseguire alcuni movimenti con la testa e con il corpo. Anche gli adulti dovranno seguire questi movimenti. Per il bambino- conclude- sarà molto comodo appoggiarsi su di noi”.

L’equipe multidisciplinare dell’IdO offre in questo periodo di emergenza delle consulenze gratuite e mette a disposizione numerosi video tutorial per le famiglie di bambini e ragazzi affetti da disturbi globali e specifici dello sviluppo, disagio scolastico e psicologico, attraverso lo sportello ‘Ido con voi’ attivato nell’ambito della task force del Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Societa’ italiana di Pediatria (Sip). Per avere maggiori informazioni e’ possibile scrivere all’indirizzo [email protected] o tramite Whatsapp o sms al numero: +393450391519