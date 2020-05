Fase 2, Zampa: “Attenzione, il lockdown è finito ma il virus c’è ancora”

ROMA – “L’impressione è che le persone abbiano un po’ trascurato che il virus c’è ancora, il lockdown non c’è più ma occorre fare attenzione”. Così la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a Radio anch’io. “I comportamenti individuali – sottolinea – restano lo scudo per difendersi da una malattia ancora molto grave. Fino a che non avremo il vaccino o una terapia efficace, bisogna che le persone restino consapevoli“.