Impianti di climatizzazione anti-virus? Allo Spallanzani si lavora al progetto

ROMA – “In attesa del caldo e della bella stagione, grazie a un’intuizione dell’assessore D’Amato, stiamo lavorando a un progetto che troverà applicazione con l’estate: vogliamo sperimentare nel nostro centro per l’Innovazione e smart hospital se l’utilizzo dell’aria condizionata può aiutare a risolvere il problema e in che modo“. Lo ha detto il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in un’intervista al Corriere della Sera.

“La risposta arriverà dallo studio che portiamo avanti con Regione e università La Sapienza- ha spiegato Vaia- Vogliamo capire se gli impianti di climatizzazione possono aiutare, funzionando secondo criteri specifici, a salvaguardare la salute in luoghi pubblici, di lavoro e case“.