Tg Musica, edizione del 19 maggio 2020

SALTANO I CONCERTI. SARÀ UN’ESTATE SENZA GRANDI EVENTI

L’Italia riparte ma senza i grandi eventi live. Sarà un’estate senza concerti quella che ci aspetta in adeguamento al nuovo dpcm in vigore dal 18 maggio, che vieta gli assembramenti fino al 31 luglio. Tra i concerti rimandati quelli di Tiziano Ferro, Ultimo, Zucchero, Gianna Nannini, Willie Peyote, Claudio Baglioni e Francesca Michielin. Saltano anche i live internazionali di Billie Eilish, Post Malone e Simple Minds. Le date verranno recuperate nel 2021.

NELLA CAPITALE CANCELLATO ROCK IN ROMA

È rinviata al 2021 anche l’edizione di quest’anno di Rock in Roma, la kermesse che dal 2002 anima l’estate della Capitale. Per la prima volta da allora, il festival deve fermarsi a causa delle nuove disposizioni per l’emergenza Coronavirus. Kendrick Lamar, Coez, Gemitaiz e MadMan, Vasco Rossi, Brunori Sas, Niccolò Fabi e The Chemical Romance. Sono questi alcuni dei nomi che avrebbero dovuto riempire i palchi di Ippodromo delle Capannelle e Circo Massimo. La produzione sta lavorando per confermare la line up nell’edizione che si terrà l’anno prossimo.

IRAMA LANCIA IL PRIMO TORMENTONE ESTIVO

È di Irama il primo tormentone estivo. Il cantautore, vincitore di Amici 17, torna su tutte le piattaforme con “Mediterranea”, un singolo che, tra latin pop e sonorità tropicali, segna il vero inizio del nuovo percorso del 24enne, fermo discograficamente al disco “Giovani per sempre”, uscito nel 2019. Irama, d’altronde, ha abituato il suo pubblico alle hit estive scalando le classifiche con pezzi come “Nera” e “Arrogante”. Decisamente meno ballabile, invece, “Milano”, il singolo in duetto con Francesco Sarcina, che ha preceduto “Mediterranea” e che Irama ha dedicato alla sua città nel pieno dell’emergenza Coronavirus. I proventi della canzone sono andati all’Ospedale Niguarda del capoluogo lombardo.

CHADIA RODRIGUEZ E FEDERICA CARTA CANTANO LE DONNE

Una canzone che parla di violenza sulle donne, cyberbullismo e body shaming. È “Bella così”, il nuovo singolo della rapper Chadia Rodriguez. L’artista racconta un tema a lei molto caro in un messaggio di forza e orgoglio che amplifica la sua forza grazie al duetto con Federica Carta. Il risultato è un intreccio di sonorità che si muovono su un beat di Big Fish. Il brano, su tutte le piattaforme da venerdì 22 maggio, dà voce ad alcune donne con storie complesse e diverse tra loro, raccolte da Chadia e accomunate dal fatto di essere state vittime di violenza fisica o psicologica.