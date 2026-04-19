Sparatoria in Louisiana: otto bambini uccisi (il più piccolo ha 1 anno)

ROMA – Otto bambini, tra cui un neonato, sono stati uccisi in una sparatoria di massa a Shreveport, in Louisiana, altre persone sono rimaste ferite. L’episodio si è verificato nelle prime ore di questa domenica, in un contesto che le autorità definiscono legato a una disputa domestica, con la violenza che si è estesa a più abitazioni nella stessa area.

Secondo la polizia locale, le vittime hanno un’età compresa tra 1 e 14 anni, e in totale sono state colpite circa dieci persone. Alcuni dei minori uccisi sarebbero imparentati con il sospetto responsabile della sparatoria. Dopo l’attacco, l’uomo è fuggito dalla scena rubando un’auto, dando origine a un inseguimento con la polizia. La corsa si è conclusa in un’altra contea, dove il sospettato è stato ucciso dagli agenti durante lo scontro.

Le autorità hanno descritto la scena come “una delle più gravi mai viste” nella città e hanno confermato che le indagini sono ancora in corso per chiarire il movente e la dinamica completa dell’accaduto.