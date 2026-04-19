domenica 19 Aprile 2026

Alla Fontana di Trevi senza monetine? Katy Perry lascia la carta di credito

La cantante statunitense non avendo contanti a disposizione ha deciso di rispettare la tradizione in modo scherzoso

di Serena TropeaData pubblicazione: 19-4-2026 ore 20:24Ultimo aggiornamento: 19-4-2026 ore 20:24

ROMA – Si sa, la tradizione di lanciare una monetina nella Fontana di Trevi è un must per i turisti che arrivano a Roma. E quando mancano gli spicci? Si lascia la carta di credito! È successo proprio alla cantante Katy Perry che, in visita nella Capitale, ha attirato l’attenzione proprio per questo gesto curioso.

Secondo quanto ripreso in un video postato sui social, la popstar statunitense avrebbe voluto rispettare la tradizione del lancio della monetina nella celebre fontana romana, ma non avendo contanti a disposizione ha deciso di farlo in modo scherzoso, “sostituendo” la moneta con la sua carta di credito.

@urmom_ontour

♬ original sound – ur mom

La scorsa notte, Katy Perry si è esibita a Roma, presso il centro convegni La Nuvola all’EUR, in occasione della Vorwerk International Award Night 2026.

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