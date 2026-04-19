Europei di Judo, Italia d’oro: trionfi di Bellandi e Pirelli

ROMA – Una domenica d’oro per l’Italia agli Europei di judo a Tbilisi, in Georgia. Una infinita Alice Bellandi ha conquistato infatti, nella categoria -78 kg, il titolo che le mancava dopo il successo olimpico a Parigi 2024 e quello mondiale a Budapest 2025. L’atleta delle Fiamme Gialle ha battuto in finale l’inglese Emma Reid grazie a un waza-ari.

Poco dopo, per i colori azzurri, è arrivato anche l’oro di Gennaro Pirelli (Fiamme Oro) nei -100 kg. Pirelli ha trionfato in finale contro l’olandese Simeon Catharina.

Ha chiuso poi una giornata memorabile Asya Tavano firmando una medaglia di bronzo nei +78 kg.

L’Italia si congeda da Tbilisi, dunque, con quattro medaglie complessive alla luce del bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg.

(Photo credit: Coni)