Atp di Monaco, Cobolli si arrende in finale a Shelton

ROMA – Monaco di Baviera resta un torneo tabù per l’Italia nell’era moderna del tennis. Flavio Cobolli è stato infatti sconfitto in finale dallo statunitense Ben Shelton, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 7-5.

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Ben Shelton claims his second ATP 500 title of the year thanks to a 6-2 7-5 win over Flavio Cobolli 🔥#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/qnHA656Ta5 — Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2026

Un azzurro non vince su questa terra dal 1951 (Rolando Del Bello), non contando il successo nel 1968 di Martin Mulligan, australiano che giocava per l’Italia pur non avendo mai assunto il passaporto italiano. Prima di Cobolli, a cadere nell’ultimo atto di questo torneo da allora erano stati Simone Bolelli (2008), Fabio Fognini (2014) e Matteo Berrettini (2019).

COBOLLI: “SETTIMANA INCREDIBILE, RIPROVERÒ A VINCERE QUESTO TROFEO”

“E’ stata una settimana incredibile”. Flavio Cobolli salirà al numero 13 del ranking Atp. “Congratulazioni a Ben e a tutto il suo team- ha detto dopo la partita- Amo molto questo torneo e tornerò il prossimo anno perché qui mi trovo proprio bene, siete un pubblico incredibile. E spero di tornare a casa con un altro trofeo, quello del vincitore” ha concluso.

(Foto da X)