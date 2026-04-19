domenica 19 Aprile 2026

Torino, incendio a Beinasco: a fuoco un edificio industriale. Evacuate alcune abitazioni vicine. Il sindaco: “Tenete le finestre chiuse”

Le immagini pubblicate dal primo cittadino Daniel Cannati mostrano le grandi colonne di fumo che si sono alzate sulla zona. "L’Arpa è sul posto per le verifiche immediate sull’aria", ha fatto sapere. Presenti numerose squadre dei Vigili del Fuoco

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 19-4-2026 ore 13:05Ultimo aggiornamento: 19-4-2026 ore 13:05

In aggiornamento

Foto dalla pagina Facebook del sindaco Daniel Cannati

ROMA – Un incendio di grandi dimensioni è divampato questa mattina in un edificio industriale a Beinasco, in provincia di Torino. L’azienda si trova in via Monginevro. “Sono sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco che hanno circoscritto l’incendio e sono al lavoro per domare le fiamme. Per precauzione sono state evacuati alcuni condomini in via Monginevro, in direzione del vento”, ha scritto su Facebook il sindaco Daniel Cannati che ha pubblicato alcune immagini che mostrano la situazione con le grandi colonne di fumo nero che si sono alzate sulla zona.

“L’Arpa- ha aggiunto il primo cittadino- è sul posto per le verifiche immediate sull’aria e vi comunicheremo al più presto le informazioni. Il piano di protezione civile è attivo, e sono sul posto Polizia, Carabinieri e Croce Rossa. Su questi canali vi comunicheremo tutte le novità, ma rinnoviamo l’invito a restare con le finestre chiuse se si abita in zona, e ad evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare. Grazie a tutti per la collaborazione”.

Subito dopo lo scoppio dell’incendio “è stato attivato il protocollo comunale di Protezione Civile e sono già sul posto i Vigili del Fioco e le forze dell’ordine”.

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