A Roma il corteo degli anarchici. Ferito un poliziotto. Meloni: “Non arretriamo davanti a chi semina violenza”

di Emanuele Nuccitelli e Giusy Mercadante

ROMA – “Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito“. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. Nella giornata di ieri circa duecento persone si sono riunite in piazza Immacolata, nel quartiere San Lorenzo a Roma, al grido di slogan come “fuori Alfredo dal 41 bis”. In un momento di tensione, un poliziotto – Francesco Romano – è rimasto ferito dopo essere stato colpito al volto da una bottiglia di vetro.

“A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell’ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura“, aggiunge la presidente del Consiglio.

PIANTEDOSI: “PROFESSIONALITÀ E CORAGGIO RAPPRESENTANO ESEMPIO DI CIVILTÀ PER TUTTI”

Su X il messaggio del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: “Ho sentito al telefono questa mattina il vice dirigente della Digos Francesco Romano, rimasto ferito ieri a Roma mentre svolgeva il proprio lavoro nel servizio di mantenimento dell’ordine pubblico durante una manifestazione indetta da gruppi anarchici. Gli ho espresso tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza, insieme alla profonda considerazione che nutro per lui e per tutti coloro che, come lui, svolgono ogni giorno silenziosamente il proprio dovere con dedizione e senso di responsabilità, in prima linea per garantire la sicurezza e la libertà dei cittadini e il rispetto della legge”.

“In una fase in cui le manifestazioni diventano sempre più spesso occasione per atti di violenza gratuita, l’impegno, la professionalità e il coraggio delle forze di polizia rappresentano un esempio di civiltà per tutti, un presidio irrinunciabile per la convivenza civile”, ha sottolineato. “Inviterò il vice dirigente Romano al Viminale per incontrarlo a breve di persona e rinnovargli vicinanza e stima a nome mio e del Governo per la professionalità e il coraggio dimostrati”, ha concluso il ministro.

LA RUSSA: FERMA CONDANNA VIOLENZA

“Esprimo il mio affettuoso augurio di pronta guarigione al poliziotto rimasto ferito a Roma durante il corteo anarchico e la ferma condanna per i diversi atti di violenza perpetrati nei confronti di chi tutti i giorni è impegnato nel garantire ordine e sicurezza. Alle donne e agli uomini in divisa la solidarietà e la gratitudine mia personale e del Senato della Repubblica”. Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

CASELLATI: CHI ATTACCA FORZE ORDINE ATTACCA LO STATO

“Un servitore dello Stato ferito mentre garantiva sicurezza e ordine pubblico è un fatto grave e inaccettabile. Sono vicina al vice dirigente della Digos della Questura Francesco Romano, colpito al volto da una bottiglia durante i disordini al corteo degli anarchici a Roma. La libertà di manifestare non può mai trasformarsi in violenza. Chi attacca le forze dell’ordine attacca lo Stato. Le istituzioni sono e resteranno sempre al loro fianco”. Lo ha dichiarato il ministro delle Riforme Istituzionali Elisabetta Casellati.

CRAXI (FI): SOLIDARIETÀ A POLIZIOTTO FERITO

“Esprimo, anche a nome dei senatori di Forza Italia, la mia più sincera solidarietà al vice dirigente della Digos Francesco Romano, rimasto ferito ieri a Roma durante una manifestazione di anarchici. Un diritto garantito dalla Costituzione non può e non deve diventare sistematico teatro di violenza e di bieca strumentalizzazione. A tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine, che ogni giorno operano con coraggio per la sicurezza dei cittadini italiani, va il nostro sostegno e la nostra vicinanza. Lo Stato, e tutte le istituzioni che lo incarnano, saranno sempre al loro fianco nel difendere i valori della legalità e della convivenza civile”. Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi.