JD Vance risponde a Leone XIV: “Grato al Papa per aver detto di non voler dibattere con Trump”

ROMA – Su X, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ringrazia Papa Leone XIV per aver chiarito di non voler discutere con Donald Trump. Cambia tono rispetto a qualche giorno fa in cui consigliava al pontefice di tenersi fuori dalla politica e scrive: “Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre il racconto mediatico alimenta costantemente conflitti – e sì, disaccordi reali sono avvenuti e continueranno a verificarsi – la realtà è spesso molto più complicata”.

Vance aggiunge: “Papa Leone predica il vangelo, come dovrebbe fare, e questo inevitabilmente significa che offre le sue opinioni sulle questioni morali del giorno. Il Presidente – e l’intera amministrazione – lavora per applicare quei principi morali in un mondo caotico. Sarà nelle nostre preghiere, e spero che noi saremo nelle sue”.

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A bordo del suo volo per l’Angola, nuova tappa del viaggio apostolico in Africa, Papa Leone XIV ha parlato di una narrazione “non del tutto accurata” riguardo le sue affermazioni. Nulla di ciò che è stato scritto nei suoi discorsi faceva riferimento al presidente Usa: “Il discorso di due giorni fa sulla pace, per esempio, era stato preparato due settimane fa, ben prima che il presidente commentasse me e il messaggio di pace che sto promuovendo”. Prevost ha concluso: “A quanto pare, è stato interpretato come se stessi cercando di dibattere con il presidente, cosa che non è affatto nel mio interesse”