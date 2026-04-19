Un 16enne muore in un raid nel nord dell’Ucraina. Zelensky: “Ogni dollaro pagato per il petrolio russo è denaro per la guerra”

ROMA – Un 16enne è rimasto ucciso in un raid russo a nord dell’Ucraina, a Chernihiv. “I soccorritori hanno ritrovato il suo corpo tra le macerie”, ha riferito a Ukriform il capo dell’amministrazione militare regionale di Chernihiv, Viacheslav Chaus. Nell’attacco sono rimaste ferite altre quattro persone e sono stati danneggiati diversi edifici.

“L’allentamento continuo delle sanzioni contro la Russia non riflette la reale situazione nella guerra o nella diplomazia e alimenta l’illusione della leadership russa che possano continuare la guerra. Solo questa settimana, i russi hanno lanciato oltre 2.360 droni d’attacco, più di 1.320 bombe aeree guidate e quasi 60 missili di vari tipi contro le nostre città e comunità”, scrive su X il presidente Volodymyr Zelensky.

The continued easing of sanctions against Russia does not reflect the real situation in the war or in diplomacy and fuels the Russian leadership’s illusion that they can continue the war. This week alone, the Russians have launched over 2,360 attack drones, more than 1,320 guided… pic.twitter.com/XmVz4e07Aq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2026

“Ogni dollaro pagato per il petrolio russo è denaro per la guerra– sottolinea-. Più di 110 petroliere della flotta ombra di Mosca sono attualmente in mare. A bordo ci sono oltre 12 milioni di tonnellate di petrolio russo, che, grazie all’allentamento delle sanzioni, possono di nuovo essere vendute senza conseguenze. Si tratta di 10 miliardi di dollari – una risorsa che viene direttamente convertita in nuovi attacchi contro l’Ucraina”. Per Zelensky “è importante che le petroliere russe siano fermate, non consentite a consegnare petrolio nei porti. Le esportazioni di petrolio dell’aggressore devono diminuire, e le sanzioni a lungo raggio dell’Ucraina continuano a lavorare verso quell’obiettivo”. Poi conclude “Sono grato a ciascuno dei nostri guerrieri per la loro precisione, e ringrazio tutti i partner che stanno aiutando a incrementare la pressione sulla Russia per questa guerra“.

PAURA PER LE STRADE DI KIEV

Ieri, invece, pomeriggio di paura per le strade di Kiev dove un uomo ha aperto il fuoco contro i civili nel distretto di Holosiivskyi, per poi barricarsi in un supermercato con degli ostaggi. Il bilancio delle vittime è di sei persone. Quattordici i feriti, secondo quanto riferisce Zelensky in un altro post su X. “Purtroppo, questo numero potrebbe aumentare man mano che le persone continuano a richiedere assistenza medica. Tra i feriti c’è un ragazzo di 12 anni. I medici stanno fornendo tutte le cure necessarie. Auguriamo a tutti i feriti una pronta guarigione”, aggiunge il presidente.

Investigators from the National Police and the Security Service of Ukraine are now examining all the circumstances of the attack in Kyiv against ordinary civilians.



The attacker was eliminated. He took hostages and, tragically, killed one of them. He shot dead four more people… pic.twitter.com/qIpvjzJ04V — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2026

L’aggressore è stato fermato e ucciso dalle forze di sicurezza ucraine che hanno fatto irruzione nel supermercato. “Gli investigatori della Polizia Nazionale e del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina stanno esaminando tutte le circostanze dell’attentato di Kiev contro civili, spiega Zelensky. L’uomo “ha preso degli ostaggi e, tragicamente, ne ha ucciso uno. Ha sparato e ucciso altre quattro persone in strada, e una donna è deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate. Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime”.



“È stato accertato che l’attentatore ha appiccato il fuoco a un appartamento prima di uscire in strada armato– fa sapere ancora Zelensky-. Aveva precedenti penali. Risiedeva da tempo nella regione di Donetsk ed era nato in Russia. Tutte le informazioni disponibili su di lui e sulle motivazioni delle sue azioni sono oggetto di un’indagine approfondita. Ogni dettaglio deve essere verificato”.