domenica 19 Aprile 2026

Spari in una discoteca di Bisceglie, muore un 43enne

L'uomo è stato preso di mira mentre il locale era pieno di persone. Per lui inutili i tempestivi soccorsi: è deceduto appena arrivato in Pronto Soccorso. Sulla pista ballo si è scatenato il panico

Data pubblicazione: 19-4-2026 ore 9:44Ultimo aggiornamento: 19-4-2026 ore 13:06

(Foto di repertorio)

ROMA – Un uomo di 43 anni è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nella discoteca Divinae Follie, a Bisceglie. Trasportato tempestivamente in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare. È morto appena arrivato in Pronto Soccorso intorno alle 04:40 per le conseguenze di una ferita alla base del collo.

La vittima – Filippo Scavo – era di Carbonara, in provincia di Bari. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera aveva precedenti penali. L’uomo è stato preso di mira mentre il locale era pieno di persone. In pochi secondi nella discoteca si è scatenato il panico e tutti i presenti si sono affrettati a cercare un riparo o vie di fuga. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e poi i carabinieri che ora indagano su quanto accaduto, coordinati dalla Procura di Trani.

Non è chiara la dinamica dell’agguato o il movente. Alcune testimonianze parlano di una lite tra due gruppi di persone.

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