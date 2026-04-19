domenica 19 Aprile 2026

VIDEO| Milano, Marracash live alla Barona: a sorpresa il duetto con Elodie che fa sognare i fan

I due ex si sono riuniti sul palco dell'evento Marra Block Party, nel quartiere dove il rapper è cresciuto, e si sono esibiti sulle note di "Niente canzoni d'amore"

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 19-4-2026 ore 9:10Ultimo aggiornamento: 19-4-2026 ore 9:52

ROMA – Un duetto a sorpresa che ha mandato in visibilio i fan sotto palco e quelli che hanno visto i video sui social. Marracash ha ospitato Elodie durante il suo Marra Block Party, il concerto organizzato nel quartiere Barona di Milano dove il rapper è cresciuto. I due ex – emozionati – si sono ritrovati per “Niente canzoni d’amore”, brano scritto da Ferica Abbate e che racconta la fine complessa di una relazione. Pezzo che rientra sempre nelle setlist di Marracash e ha il suo fulcro nella frase: “Ci sarà sempre un po’ ti te in me, ci sarà sempre un po’ di me in te”. Alla fine della performance, i due artisti si sono stretti in un lungo abbraccio. Sotto il video condiviso nelle storie da Marracash sono tantissimi i commenti che elogiano la performance e ricordano con nostalgia la storia d’amore finita nel 2021 tra i due artisti.

La storia era iniziata nel 2019 con la collaborazione su un altro pezzo del repertorio del 46enne originario di Nicosia: ovvero “Margarita”. Dopo aver fatto sognare i fan, i due si sono si sono detti addio, ma hanno sempre mantenuto un buon rapporto e un’amicizia che ieri sera è trasparita dal palco.

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IL RICAVATO INTERAMENTE DEVOLUTO

Il Marra Block Party si è tenuto in via Enrico De Nicola. I biglietti, messi in vendita a 25 euro lo scorso 5 marzo al Barrio’s Live con priorità d’acquisto garantita ai residenti del Municipio 6, erano andati esauriti in poche ore. Sono state 7400 le persone che hanno contribuito al ricavato – al netto di IVA e SIAE – che sarà interamente devoluto ad attività sociali e alla riqualificazione di strutture e attività dedicate ai giovani della Barona. I partner e gli sponsor coinvolti hanno sostenuto i costi di produzione necessari per la realizzazione dell’evento, oltre a sostenere anch’essi la raccolta fondi.

Il programma artistico è entrato nel vivo alle ore 16:30 con gli Opening Act fino alle ore 19:00, orario ufficiale di inizio concerto di Marracash. L’artista ha, poi, concluso intorno alle 20:30.

IL LIVE PER I DIECI ANNI DI SANTERIA

Ora il rapper guarda al prossimo appuntamento. A dieci anni dall’uscita di Santeria, Marracash tornerà live insieme a Guè per “Marracash & Guè – Santeria 10th Anniversary”, due date speciali previste per sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Due serate uniche per celebrare uno dei sodalizi più iconici del rap italiano: sul palco tutti i successi nati dalla loro collaborazione in oltre vent’anni di carriera e l’energia di Santeria, l’album che nel 2016 ha ridefinito il suono e l’immaginario della scena urban italiana.

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