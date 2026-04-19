domenica 19 Aprile 2026

L’oroscopo di domenica 19 aprile 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 19-4-2026 ore 7:36Ultimo aggiornamento: 19-4-2026 ore 7:36

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornate buone, chi cerca una casa con il partner può averla trovata o sta per trovarla, si possono superare piccoli fastidi, nuovi amori molto positivi.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Oggi piccoli impulsi di energia ti aiutano a portare avanti ciò che conta davvero; l’ascolto degli altri sarà prezioso per nuove idee o spunti interessanti.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Oggi piccoli imprevisti stimolano la creatività mentre incontri piacevoli regalano sorrisi; resta aperto alle novità, senza lasciarti distrarre dagli eccessi.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Oggi non ti va bene nulla, hai ragione ad avere un atteggiamento polemico ma non esagerare. Sii più paziente con una persona che ti sfugge…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

La giornata scorre tranquilla, alcuni contrattempi si superano con facilità e una notizia o un piccolo gesto gentile aiuta a migliorare l’umore e la motivazione.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Oggi la calma ti aiuta a vedere le situazioni con maggiore chiarezza; ascolta chi ti è vicino e concediti piccoli spazi di benessere personale. Amore: sei facilitato, incontri positivi.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata da vivere con calma e curiosità: qualche piccola sorpresa può aprire possibilità inaspettate, se rimani aperto alle novità. Momento vigoroso e deciso anche per chi vuole cambiare radicalmente…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Nelle relazioni amorose qualcosa è mutato. Con le finanze bisogna stare attenti…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

La lucidità mentale e l’emotività sono in calo per quanto riguarda questa giornata. Oggi potrebbero tornare alla ribalta vecchie situazioni mai risolte. Per quanto riguarda l’amore probabilmente comincerai a discutere…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata serena, adatta per chiarire piccoli dubbi e affrontare con calma le sfide quotidiane, valorizzando i risultati raggiunti. Storie nate da tempo sono confermate, i nuovi amori sono intriganti. Stanchezza fisica, non strafare.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Oggi potresti trovare piccoli spunti costruttivi nelle situazioni quotidiane, lasciati ispirare senza fretta. Se sei innamorato non cercare oltre quello che già hai e rimanda ogni discussione. Giornata un po’ affannata, troppi impegni.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Il fascino è eccellente e in amore c’è una sorpresa in più. Non manca la forza, vuoi avere al più presto una risposta rassicurante e che ti dia certezze…

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