Via libera al Decreto Tariffe per i nuovi Lea. Schillaci: “400 milioni per 2.108 prestazioni”

ROMA – “Sto tornando dalla Conferenza Stato-regioni presieduta dal ministro Calderoli e devo dire con grande soddisfazione che dopo sei anni è stato approvato il Dpcm, che risale addirittura al 2017, sui nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), con due nomenclatori: uno per la specialistica ambulatoriale, che entrerà in vigore il primo gennaio 2024, e l’altro per l’assistenza protesica, che invece entrerà in vigore il primo aprile 2024″. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante la conferenza stampa sul Decreto tariffe – Dpcm 12 gennaio 2017 sui nuovi Lea.

“L’importo complessivo- ha precisato Schillaci- è di circa 400 milioni, alcuni erano già stati stanziati precedentemente e il resto andrà sul finanziamento della Legge di bilancio dello scorso anno. Il Nomenclatore amplia il numero di prestazioni tariffate: sono 2.108, rispetto alle 1.702 del 1996“.

“E’ un momento particolarmente significativo- ha proseguito l’esponente del governo- perché stiamo in questa posizione da meno di sei mesi e finalmente ci siamo riusciti grazie a un grande lavoro. Ringrazio, quindi, tutto il personale del ministero, ringrazio in particolar modo il presidente della conferenza Stato-Regioni, Fedriga, e gli assessori regionali, con cui siamo riusciti a sbloccare una situazione che, di fatto, ci consegnava in molte regioni prestazioni ambulatoriali anche obsolete. Abbiamo introdotto nuove prestazioni e questo è un segnale fortissimo che va nella direzione di superare le disuguaglianze esistenti tra le varie regioni”.

Si tratta, secondo il ministro della Salute, di “un ulteriore provvedimento che questo governo sta facendo, impegnandosi a offrire il meglio per la sanità pubblica: dà diritto a tutti di accedere ai nuovi Livelli essenziali di assistenza”.

Schillaci ha poi aggiunto: “Abbiamo sempre in essere una Commissione Lea e da domani, una volta approvato questo provvedimento, raccoglieremo le istanze che perverranno per mettere nuovamente anche nuove prestazioni all’interno del tariffario dei Lea. È una situazione che si risolve dopo tanto tempo, dopo più di 6 anni- ha proseguito- e ci sarà un Tavolo di monitoraggio per controllare l’effettiva applicazione del Decreto Lea. Un Tavolo di monitoraggio con il Mef per controllare la spesa”.

“Siamo particolarmente soddisfatti- ha concluso il ministro della Salute- questo è un giorno importante soprattutto per i cittadini, la nostra Nazione e per i pazienti delle varie regioni che, finalmente, avranno accesso a nuove prestazioni“.

SE NECESSARIO TROVEREMO ULTERIORI 200 MILIONI ENTRO L’ANNO

Sui fondi per i nuovi Lea “c’è un Tavolo di monitoraggio con il Mef che comincerà a lavorare da domani fino alla messa in atto al primo gennaio del 2024. Siamo assolutamente certi che, accanto ai 400 milioni che ci sono, laddove il monitoraggio dovesse portare ad avere una maggiore richiesta, che qualcuno quantifica in 200 milioni, saremo in grado di trovarli, da qui entro la fine dell’anno”. Lo ha precisato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante la conferenza stampa sul Decreto tariffe – Dpcm 12 gennaio 2017 sui nuovi Lea.

“È un aspetto che è stato calcolato- ha sottolineato l’esponente del governo- c’è l’assenso del Mef al provvedimento, e dunque da questo punto di vista siamo tutti contenti. La medicina è in continua evoluzione- ha concluso- 6 anni è un tempo inaccettabile per un Paese moderno qual è l’Italia”.